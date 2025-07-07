Динамо дает большие деньги за известного вингера. Но есть проблема
Киевляне торгуются по поводу трансфера Сумы
Киевский клуб «Динамо» ведет активные переговоры по поводу трансфера вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума.
По информации источника, киевляне сделали официальное предложение клубу «Зире» в размере 1 миллиона евро. Однако есть проблема – азербайджанцев не устраивает предложенная сумма, ведь они рассчитывают получить больше денег за вингера.
В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года.
Ранее сообщалось, что Салифу Сума выразил желание играть именно за «Динамо».
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