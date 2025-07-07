Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо дает большие деньги за известного вингера. Но есть проблема
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 23:59 |
860
0

Динамо дает большие деньги за известного вингера. Но есть проблема

Киевляне торгуются по поводу трансфера Сумы

07 июля 2025, 23:59 |
860
0
Динамо дает большие деньги за известного вингера. Но есть проблема
Instagram. Салифу Сума

Киевский клуб «Динамо» ведет активные переговоры по поводу трансфера вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума.

По информации источника, киевляне сделали официальное предложение клубу «Зире» в размере 1 миллиона евро. Однако есть проблема – азербайджанцев не устраивает предложенная сумма, ведь они рассчитывают получить больше денег за вингера.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года.

Ранее сообщалось, что Салифу Сума выразил желание играть именно за «Динамо».

По теме:
Пожелание Моуриньо. Фенербахче работает над трансфер игрока ПСЖ
Источник: Левый Берег подпишет двух футболистов из Миная
Его рост – 196 см. Рух просматривает защитника-гренадера из Панамы
Динамо Киев трансферы чемпионат Азербайджана по футболу Зира трансферы УПЛ Салифу Сума
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Футбол | 07 июля 2025, 19:10 14
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов

ФИФА вынуждена снижать цены на билеты

Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Футбол | 07 июля 2025, 23:23 2
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года

Михаил отстранен из-за допингового скандала

Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Бокс | 07.07.2025, 09:14
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
ГВАРДИОЛА: «Этот футболист – невероятный, он должен играть каждые три дня»
Футбол | 07.07.2025, 07:27
ГВАРДИОЛА: «Этот футболист – невероятный, он должен играть каждые три дня»
ГВАРДИОЛА: «Этот футболист – невероятный, он должен играть каждые три дня»
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Футбол | 07.07.2025, 07:56
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
06.07.2025, 21:28 2
Футбол
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
06.07.2025, 08:52 13
Бокс
Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025
Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025
06.07.2025, 07:03
Теннис
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
07.07.2025, 06:50 2
Футбол
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
06.07.2025, 00:21 2
Футбол
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
06.07.2025, 07:23
Теннис
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
06.07.2025, 19:22 16
Футбол
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
07.07.2025, 07:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем