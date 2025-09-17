Мбаппе – 9-й самый быстрый автор пятидесяти голов Реала во всех турнирах

В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе. Теперь в активе французского форварда 50 голов, забитых за «Реал» во всех турнирах.

Килиан Мбаппе стал 9-м самым быстрым в истории «Реала», кто достиг этой отметки в клубе (64 матча).

Рекорд королевского клуба принадлежит Фернандо Санудо, которому понадобилось всего 47 матчей для того, чтобы забить полсотни голов.

Топ-10 игроков Реала по количеству матчей, в которых они забили 50 голов за клуб