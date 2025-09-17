Лига чемпионов17 сентября 2025, 23:39 |
172
0
Мбаппе – 9-й самый быстрый автор пятидесяти голов Реала во всех турнирах
Кто из игроков мадридского клуба забил 50 голов за клуб быстрее всех?
17 сентября 2025, 23:39 |
172
0
В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.
Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе. Теперь в активе французского форварда 50 голов, забитых за «Реал» во всех турнирах.
Килиан Мбаппе стал 9-м самым быстрым в истории «Реала», кто достиг этой отметки в клубе (64 матча).
Рекорд королевского клуба принадлежит Фернандо Санудо, которому понадобилось всего 47 матчей для того, чтобы забить полсотни голов.
Топ-10 игроков Реала по количеству матчей, в которых они забили 50 голов за клуб
- 47 – Фернандо Санудо
- 49 – Гаспар Рубио
- 54 – Криштиану Роналду
- 56 – Альфредо Ди Стефано
- 57 – Мануэль Алдай
- 57 – Ференц Пушкаш
- 59 – Паиньо
- 62 – Пруден Санчес
- 64 – Килиан Мбаппе
- 66 – Иван Саморано
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 сентября 2025, 04:19 14
Для этого был куплен Алиу Тиаре
Футбол | 17 сентября 2025, 23:54 2
Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Футбол | 17.09.2025, 07:02
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Комментарии 0
Популярные новости
16.09.2025, 10:10 11
17.09.2025, 08:43 13
16.09.2025, 08:03 4
16.09.2025, 23:32 4
16.09.2025, 20:59 34
17.09.2025, 17:59 1
16.09.2025, 07:34 12
16.09.2025, 23:55 55