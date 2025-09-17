Мбаппе – 9-й самый быстрый автор пятидесяти голов Реала во всех турнирах

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 23:39 |
Кто из игроков мадридского клуба забил 50 голов за клуб быстрее всех?

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе. Теперь в активе французского форварда 50 голов, забитых за «Реал» во всех турнирах.

Килиан Мбаппе стал 9-м самым быстрым в истории «Реала», кто достиг этой отметки в клубе (64 матча).

Рекорд королевского клуба принадлежит Фернандо Санудо, которому понадобилось всего 47 матчей для того, чтобы забить полсотни голов.

Топ-10 игроков Реала по количеству матчей, в которых они забили 50 голов за клуб

  • 47 – Фернандо Санудо
  • 49 – Гаспар Рубио
  • 54 – Криштиану Роналду
  • 56 – Альфредо Ди Стефано
  • 57 – Мануэль Алдай
  • 57 – Ференц Пушкаш
  • 59 – Паиньо
  • 62 – Пруден Санчес
  • 64 – Килиан Мбаппе
  • 66 – Иван Саморано
Марсель Реал Мадрид статистика Лига чемпионов Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Альфредо ди Стефано Ференц Пушкаш
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
