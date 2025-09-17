Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вячеслав КОЙДАН: «Чернигов достиг исторического результата»
17 сентября 2025, 23:11 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:12
Вячеслав КОЙДАН: «Чернигов достиг исторического результата»

Кубковый матч для перволиговой команды завершился поражением, но все решится в кабинете

Вячеслав КОЙДАН: «Чернигов достиг исторического результата»
ФК Чернигов. Вячеслав Койдан

Полузащитник ФК Чернигов Вячеслав Койдан поделился впечатлениями от матча с Кривбассом в 1/16 финала VBET Кубка Украины (1:1, по пенальти – 1:3).

– Слава, какие впечатления от этого матча?

– Впечатления отличные. Не каждый день можно сыграть с командой Премьер-лиги. Было очень интересно посмотреть, как мы сможем поступить с таким соперником. Мы старались, отдали все силы и добились неплохого результата. В серии пенальти нам не удалось, но это лотерея.

– В конце команда немного подсела. Было тяжело?

– Да, Кривбасс дал неплохой темп, действительно было сложно. И в конце первого тайма мы подсели, и в конце второго. У нас были моменты, я думаю, что если бы нам где-то больше повезло и реализация была выше, возможно, мы могли бы зацепиться и за победу.

– Кому посвящаешь свой гол?

– Своей семье, своей жене и дочери, родителям и брату. Всем родным людям.

– Что тренер сказал после матча?

– Он сказал нам, что мы неплохо действовали и достигли исторического результата для нас. Поэтому не надо вешать голову, нужно двигаться дальше, нам предстоит игра чемпионата, нужно готовиться дальше.

– Как тебе поддержка болельщиков?

– Поддержка у нас всегда отличная. Погода, конечно, не очень, но многие болельщики пришли нас поддержать. Атмосфера прекрасна, потому все хорошо.

– Что бы ты сказал им?

– Хочется, чтобы их приходило больше, чтобы они всегда поддерживали нас, а мы постараемся всегда добиваться побед.

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
