КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»

Испания
18 сентября 2025, 23:44 | Обновлено 19 сентября 2025, 00:06
0

Легендарный вратарь выделил Тьерри Анри

Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

Легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего нападающего, против которого ему приходилось играть. Касильяс выделил Тьерри Анри, который противостоял ранее Икеру в футболке «Арсенала», «Барселоны».

«Уэйн Руни был иногда сумасшедшим, Дидье Дрогба был сильным. Но наверное я выберу Тьерри Анри», – отметил бывший испанский вратарь.

Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.

Икер Касильяс Уэйн Руни Тьерри Анри Дидье Дрогба
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
