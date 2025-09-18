КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»

Легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего нападающего, против которого ему приходилось играть. Касильяс выделил Тьерри Анри, который противостоял ранее Икеру в футболке «Арсенала», «Барселоны».

«Уэйн Руни был иногда сумасшедшим, Дидье Дрогба был сильным. Но наверное я выберу Тьерри Анри», – отметил бывший испанский вратарь.

Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.