КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Легендарный вратарь выделил Тьерри Анри
Легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего нападающего, против которого ему приходилось играть. Касильяс выделил Тьерри Анри, который противостоял ранее Икеру в футболке «Арсенала», «Барселоны».
«Уэйн Руни был иногда сумасшедшим, Дидье Дрогба был сильным. Но наверное я выберу Тьерри Анри», – отметил бывший испанский вратарь.
Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финальном поединке была побеждена соперница из Турции
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации Лиги чемпионов