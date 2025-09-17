Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов АФК
Шанхай Порт
17.09.2025 15:15 – FT 0 : 3
Виссел Кобе
Саудовская Аравия
17 сентября 2025, 20:47 | Обновлено 17 сентября 2025, 20:55
70
0

Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы: кто лидирует после 1-го тура

Команды поделены на две зоны: Восточную и Западную

17 сентября 2025, 20:47 | Обновлено 17 сентября 2025, 20:55
70
0
Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы: кто лидирует после 1-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Ахли

17 сентября завершился 1-й тур Лиги чемпионов Азии.

В этот игровой день прошло два заключительных поединка стартового раунда.

Команды поделены на две зоны: Восточную и Западную по 12 команд (единая таблица в каждой зоне).

В Восточной зоне впереди команда Виссел Кобе из Японии (3 очка), а Западную возглавляет саудовский Аль-Ахли (3 пункта).

Лига чемпионов Азии

1-й тур, 16 сентября

Ульсан ХД (Южная Корея) – Ченду Жунчен (Китай) – 2:1

Голы: Ум Вон-Сан, 76, Хео Йоол, 90+5 – Делгаду, 44

Шанхай Порт (Китай) – Виссел Кобе (Япония) – 0:3

Голы: Эрик, 19, Миясиро, 40, Осако, 44

Турнирная таблица

Лига чемпионов Азии. Аль-Хиляль одержал волевую победу с голом Нуньеса
Стартовала ЛЧ Азии. Аль-Ахли с голом Мареза совершил камбек против узбеков
Роналду во второй раз с сезона 2003/04 не сыграет в Лиге чемпионов
Лига чемпионов Азии Аль-Ахли Джидда Ульсан ХД Виссел Кобе Шанхай Порт (СИПГ)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
