Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы: кто лидирует после 1-го тура

17 сентября завершился 1-й тур Лиги чемпионов Азии.

В этот игровой день прошло два заключительных поединка стартового раунда.

Команды поделены на две зоны: Восточную и Западную по 12 команд (единая таблица в каждой зоне).

В Восточной зоне впереди команда Виссел Кобе из Японии (3 очка), а Западную возглавляет саудовский Аль-Ахли (3 пункта).

Лига чемпионов Азии

1-й тур, 16 сентября

Ульсан ХД (Южная Корея) – Ченду Жунчен (Китай) – 2:1

Голы: Ум Вон-Сан, 76, Хео Йоол, 90+5 – Делгаду, 44

Шанхай Порт (Китай) – Виссел Кобе (Япония) – 0:3

Голы: Эрик, 19, Миясиро, 40, Осако, 44

