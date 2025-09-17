Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы: кто лидирует после 1-го тура
Команды поделены на две зоны: Восточную и Западную
17 сентября завершился 1-й тур Лиги чемпионов Азии.
В этот игровой день прошло два заключительных поединка стартового раунда.
Команды поделены на две зоны: Восточную и Западную по 12 команд (единая таблица в каждой зоне).
В Восточной зоне впереди команда Виссел Кобе из Японии (3 очка), а Западную возглавляет саудовский Аль-Ахли (3 пункта).
Лига чемпионов Азии
1-й тур, 16 сентября
Ульсан ХД (Южная Корея) – Ченду Жунчен (Китай) – 2:1
Голы: Ум Вон-Сан, 76, Хео Йоол, 90+5 – Делгаду, 44
Шанхай Порт (Китай) – Виссел Кобе (Япония) – 0:3
Голы: Эрик, 19, Миясиро, 40, Осако, 44
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Японец считает себя лучшим боксером в мире
Киевляне вырвали путевку в 1/8 финала Кубка Украины