  Хаби АЛОНСО: «Тебе это не понравится, но у Реала другого выхода нет»
Испания
Хаби АЛОНСО: «Тебе это не понравится, но у Реала другого выхода нет»

Тренер предупредил Федерико Вальверде

Хаби АЛОНСО: «Тебе это не понравится, но у Реала другого выхода нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Во вторник, 16 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде. Победу в матче одержали хозяева со счетом 2:1.

В этом матче «Реал» потерял двух центральных защитников – травму получил Трент Александер-Арнольд, а Дани Карвахаль был удален с поля. Хаби Алонсо предупредил хавбека Федерико Вальверде, что следующий матч в ЛЧ он сыграет на позиции правого защитника.

«Я знаю, что тебе не нравится играть на позиции правого защитника, но у Реала нет выбора. Ты хорошо адаптируешься к этой позиции», – сказал Алонсо.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Реал» сыграет 30 сентября против «Кайрата».

Трент Александер-Арнольд Дани Карвахаль Федерико Вальверде Реал Мадрид Кайрат Алматы Марсель Лига чемпионов Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
