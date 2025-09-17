Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, когда начнется матч Кубка Украины Александрия – Динамо
Кубок Украины
17 сентября 2025, 18:26 | Обновлено 17 сентября 2025, 18:43
Стало известно, когда начнется матч Кубка Украины Александрия – Динамо

Команды начнут поединок 1/16 финала 17 сентября в 19:00 по Киеву

ФК Динамо Киев

17 сентября киевское Динамо сыграет против Александрии в матче 1/16 финала Кубка Украины.

Встреча на стадионе КСК «Ника» должна была стартовать еще в 18:00 по Киеву, однако из-за воздушной тревоги начало поединка было отложено.

Прямо сейчас объявлен отбой воздушной тревоги. Как сообщают пресс-службы команд, матч начнется в 19:00.

Главным тренером Александрии является Кирилл Нестеренко, наставник бело-синих – Александр Шовковский. Обе команды проведут свой первый поединок в текущем розыгрыше Кубка страны.

Стартовые составы на матч Александрия – Динамо:

Александрия: Долгий, Скорко, Бериатче, Боль, Огарков, Шостак, Мишнев, Энрике, Цара, Козак, Кулаков.

Динамо: Моргун, Захарченко, Биловар, Тиаре, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Волошин, Кабаев, Бленуце.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
