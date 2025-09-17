Стало известно, когда начнется матч Кубка Украины Александрия – Динамо
Команды начнут поединок 1/16 финала 17 сентября в 19:00 по Киеву
17 сентября киевское Динамо сыграет против Александрии в матче 1/16 финала Кубка Украины.
Встреча на стадионе КСК «Ника» должна была стартовать еще в 18:00 по Киеву, однако из-за воздушной тревоги начало поединка было отложено.
Прямо сейчас объявлен отбой воздушной тревоги. Как сообщают пресс-службы команд, матч начнется в 19:00.
Главным тренером Александрии является Кирилл Нестеренко, наставник бело-синих – Александр Шовковский. Обе команды проведут свой первый поединок в текущем розыгрыше Кубка страны.
Стартовые составы на матч Александрия – Динамо:
Александрия: Долгий, Скорко, Бериатче, Боль, Огарков, Шостак, Мишнев, Энрике, Цара, Козак, Кулаков.
Динамо: Моргун, Захарченко, Биловар, Тиаре, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Волошин, Кабаев, Бленуце.
