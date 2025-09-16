Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Александрия
17.09.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Кубок Украины
16 сентября 2025, 18:25 |
231
1

Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Кубка Украины 17 сентября в 18:00

16 сентября 2025, 18:25 |
231
1
Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо.

Поединок пройдет на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для обоих клубов это будет первый матч в нынешнем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне киевляне добрались до финала Кубка, где уступили Шахтеру в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).

Интересно, что в следующем туре Украинской Премьер-лиги подопечные Кирилла Нестеренко и коллектив Александра Шовковского проведут очное противостояние. Игра запланирована через пять дней после кубкового матча – 22 числа.

Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Александрия – Динамо
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

