17 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо.

Поединок пройдет на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Для обоих клубов это будет первый матч в нынешнем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне киевляне добрались до финала Кубка, где уступили Шахтеру в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).

Интересно, что в следующем туре Украинской Премьер-лиги подопечные Кирилла Нестеренко и коллектив Александра Шовковского проведут очное противостояние. Игра запланирована через пять дней после кубкового матча – 22 числа.

Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.