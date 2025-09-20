ВИДЕО. В Англии вспомнили шикарный гол Ярмоленко в Ливерпуле

Пресс-служба лондонского «Вест Хэма» обнародовала видео шикарного гола бывшего футболиста команды Андрея Ярмоленко.

Произошло это 16 сентября 2018 года. Тогда Ярмоленко провел свой лучший матч за «молотков», оформив дубль – украинец тогда открыл счет своим забитым голам. «Вест Хэм» победил «Эвертон» со счетом 3:1.

Особенно ярким получился второй гол Ярмоленко в этом матче, когда он сместился с фланга и обводным ударом обыграл голкипера соперников.

Всего Андрей провел за лондонский клуб 75 матчей и забил 11 голов.

