ВИДЕО. В Англии вспомнили шикарный гол Ярмоленко в Ливерпуле
Андрей тогда оформил дубль в матче с «Эвертоном»
Пресс-служба лондонского «Вест Хэма» обнародовала видео шикарного гола бывшего футболиста команды Андрея Ярмоленко.
Произошло это 16 сентября 2018 года. Тогда Ярмоленко провел свой лучший матч за «молотков», оформив дубль – украинец тогда открыл счет своим забитым голам. «Вест Хэм» победил «Эвертон» со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Особенно ярким получился второй гол Ярмоленко в этом матче, когда он сместился с фланга и обводным ударом обыграл голкипера соперников.
Всего Андрей провел за лондонский клуб 75 матчей и забил 11 голов.
