Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. В Англии вспомнили шикарный гол Ярмоленко в Ливерпуле
Англия
20 сентября 2025, 18:48
601
0

Андрей тогда оформил дубль в матче с «Эвертоном»

20 сентября 2025, 18:48
601
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Пресс-служба лондонского «Вест Хэма» обнародовала видео шикарного гола бывшего футболиста команды Андрея Ярмоленко.

Произошло это 16 сентября 2018 года. Тогда Ярмоленко провел свой лучший матч за «молотков», оформив дубль – украинец тогда открыл счет своим забитым голам. «Вест Хэм» победил «Эвертон» со счетом 3:1.

Особенно ярким получился второй гол Ярмоленко в этом матче, когда он сместился с фланга и обводным ударом обыграл голкипера соперников.

Всего Андрей провел за лондонский клуб 75 матчей и забил 11 голов.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
