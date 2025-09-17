Мбаппе стал первым в 2025 году, кто забил 40 голов во всех турнирах

В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе, который теперь имеет в своем активе 40 голов в 2025 году.

Французский нападающий стал первым в этом году, кто достиг этой отметки.

Лучшие бомбардиры 2025 года во всех турнирах

40 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)

34 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)

32 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)

30 – Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)

30 – Виктор Осимхен (Галатасарай, сборная Нигерии)

30 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии)

30 – Виктор Дьокереш (Арсенал, Спортинг)

30 – Лионель Месси (Интер Майами, сборная Аргентины)

29 – Вангелис Павлидис (Бенфика, сборная Греции)

29 – Денис Буанга (Лос-Анджелес, сборная Габона)