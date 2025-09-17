Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе стал первым в 2025 году, кто забил 40 голов во всех турнирах
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 14:34 | Обновлено 17 сентября 2025, 14:35
Мбаппе стал первым в 2025 году, кто забил 40 голов во всех турнирах

Кто является ближайшими преследователями французского нападающего?

Мбаппе стал первым в 2025 году, кто забил 40 голов во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе, который теперь имеет в своем активе 40 голов в 2025 году.

Французский нападающий стал первым в этом году, кто достиг этой отметки.

Лучшие бомбардиры 2025 года во всех турнирах

  • 40 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
  • 34 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)
  • 32 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)
  • 30 – Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)
  • 30 – Виктор Осимхен (Галатасарай, сборная Нигерии)
  • 30 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии)
  • 30 – Виктор Дьокереш (Арсенал, Спортинг)
  • 30 – Лионель Месси (Интер Майами, сборная Аргентины)
  • 29 – Вангелис Павлидис (Бенфика, сборная Греции)
  • 29 – Денис Буанга (Лос-Анджелес, сборная Габона)
Марсель Реал Мадрид статистика Лига чемпионов Килиан Мбаппе Гарри Кейн Серу Гирасси Усман Дембеле Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Виктор Дьекереш Лионель Месси Вангелис Павлидис Дени Буанга
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
