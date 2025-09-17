Мбаппе стал первым в 2025 году, кто забил 40 голов во всех турнирах
Кто является ближайшими преследователями французского нападающего?
В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.
Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе, который теперь имеет в своем активе 40 голов в 2025 году.
Французский нападающий стал первым в этом году, кто достиг этой отметки.
Лучшие бомбардиры 2025 года во всех турнирах
- 40 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
- 34 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)
- 32 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)
- 30 – Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)
- 30 – Виктор Осимхен (Галатасарай, сборная Нигерии)
- 30 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии)
- 30 – Виктор Дьокереш (Арсенал, Спортинг)
- 30 – Лионель Месси (Интер Майами, сборная Аргентины)
- 29 – Вангелис Павлидис (Бенфика, сборная Греции)
- 29 – Денис Буанга (Лос-Анджелес, сборная Габона)
