Мбаппе стал 8-м лучшим иностранным бомбардиром в истории Реала

В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе, который теперь имеет в своем активе 50 голов, забитых за клуб.

Мбаппе стал лишь 8-м иностранным футболистом в истории «Реала», которому удалось забить 50 голов за команду.

Топ-10 иностранных бомбардиров в истории Реала

450 – Криштиану Роналду (Португалия)

354 – Карим Бензема (Франция)

242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

106 – Гарет Бэйл (Уэльс)

64 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)

58 – Луис Фигу (Португалия)

50 – Ули Штилике (ФРГ)

50 – Килиан Мбаппе (Франция)

49 – Давор Шукер (Хорватия)

49 – Зинедин Зидан (Франция)