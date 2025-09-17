Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мбаппе стал 8-м лучшим иностранным бомбардиром в истории Реала
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 12:47
Мбаппе стал 8-м лучшим иностранным бомбардиром в истории Реала

Кто занимает первые 7 позиций в рейтинге?

Мбаппе стал 8-м лучшим иностранным бомбардиром в истории Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе, который теперь имеет в своем активе 50 голов, забитых за клуб.

Мбаппе стал лишь 8-м иностранным футболистом в истории «Реала», которому удалось забить 50 голов за команду.

Топ-10 иностранных бомбардиров в истории Реала

  • 450 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 354 – Карим Бензема (Франция)
  • 242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 106 – Гарет Бэйл (Уэльс)
  • 64 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 58 – Луис Фигу (Португалия)
  • 50 – Ули Штилике (ФРГ)
  • 50 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 49 – Давор Шукер (Хорватия)
  • 49 – Зинедин Зидан (Франция)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар
