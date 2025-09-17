Мбаппе стал 8-м лучшим иностранным бомбардиром в истории Реала
Кто занимает первые 7 позиций в рейтинге?
В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.
Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе, который теперь имеет в своем активе 50 голов, забитых за клуб.
Мбаппе стал лишь 8-м иностранным футболистом в истории «Реала», которому удалось забить 50 голов за команду.
Топ-10 иностранных бомбардиров в истории Реала
- 450 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 354 – Карим Бензема (Франция)
- 242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 106 – Гарет Бэйл (Уэльс)
- 64 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 58 – Луис Фигу (Португалия)
- 50 – Ули Штилике (ФРГ)
- 50 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 49 – Давор Шукер (Хорватия)
- 49 – Зинедин Зидан (Франция)
