Вратарь Реала рассказал о просьбе Алонсо. При Анчелотти такого не было

Вратарь мадридского «Реала» бельгиец Тибо Куртуа рассказал, что изменилось в клубе во время работы главного тренера испанского специалиста Хаби Алонсо.

«Хаби Алонсо часто просит меня играть вперед, и это то, что изменилось по сравнению с прошлым годом», — сказал Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось, что «бланкос» продлили соглашение с бельгийцем Тибо Куртуа до 2027 года и с марокканским хавбеком Браимом Диасом до 2030 года. Контракты уже подписаны, однако «королевский клуб» пока не спешит объявлять об этом официально.