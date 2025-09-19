Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 сентября 2025, 03:27
Вратарь Реала рассказал о просьбе Алонсо. При Анчелотти такого не было

Хаби просит Куртуа делать больше передач вперед

Вратарь Реала рассказал о просьбе Алонсо. При Анчелотти такого не было
Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» бельгиец Тибо Куртуа рассказал, что изменилось в клубе во время работы главного тренера испанского специалиста Хаби Алонсо.

«Хаби Алонсо часто просит меня играть вперед, и это то, что изменилось по сравнению с прошлым годом», — сказал Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось, что «бланкос» продлили соглашение с бельгийцем Тибо Куртуа до 2027 года и с марокканским хавбеком Браимом Диасом до 2030 года. Контракты уже подписаны, однако «королевский клуб» пока не спешит объявлять об этом официально.

