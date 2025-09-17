Феликс НМЕЧА: «Второй тайм был гораздо более открытым»

Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча прокомментировал матч первого тура основного раунда лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с «Ювентусом» со счетом 4:4:

«Я рад забитому голу, но когда ты ведешь со счетом 2:0 и чувствуешь, что победа уже в кармане, то очень обидно, когда соперник сравнивает счет».

«Второй тайм был гораздо более открытым. Обе команды были готовы рисковать, что привело к голам. Мы отдали все силы и были близки к победе, но, к сожалению, в самом конце она ускользнула от нас. Хотя я не доволен тем, что мы пропустили два гола в добавленное время, уехать из Турина с одним очком все же является для нас положительным результатом».