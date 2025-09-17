Хосе Луис МЕНДИЛИБАР: «Яремчук находится на лечении две с половиной недели»

В среду, 17 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся греческий «Олимпиакос» и кипрский «Пафос».

Перед этим поединком главный тренер хозяев Хосе Луис Мендилибар провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов:

О подготовке к матчу: «Естественно, мы сталкиваемся с этим моментом – с давлением. Это самое престижное соревнование в Европе. Однако, мы подходим к игре как обычно. Нет никакой разницы в том, как мы готовимся к поединку, по сравнению с матчами чемпионата».

О том, изменили ли недавние успехи в Европе менталитет «Олимпиакоса»: «Посмотрим в Лиге чемпионов, но в этом-то и суть. Мы хотим иметь менталитет победителей. Нужно показать, что команда хочет побеждать во всех матчах. Главная задача – быть максимально готовыми к любой игре и выложиться по полной».

О составе и о том, будет ли правый защитник Родиней готов: «Мы не знаем, готов ли он. Он проходил лечение до вчерашнего дня. Сегодня мы надеемся, что он будет тренироваться. Если он будет заниматься с первой командой, то будет готов играть. Потом вы увидите состав».

О команде «Пафос»: «Пафос вызывает уважение. Они показали свою высокую конкурентоспособность. Они прошли отбор, и это показывает, что они заслуживают быть здесь. У них нет громких имён, но они всегда сосредоточены, сильны, и мы уважаем их, как и всех наших соперников».

О том, рассматривает ли он вариант совместной игры Эль-Кааби и Тареми, а также вариант с Яремчуком: «Яремчук находится на лечении уже две с половиной недели, чувствует себя очень хорошо, но пока не готов к игре. Хорошо, что есть два таких игрока. Аюб дал нам очень многое, и мы надеемся, что Тареми сможет дать нам то же самое».

Об игре Тареми и Поденсе с «Пансерраикосом» (5:0): «Они оба вышли на поле в момент, когда всё складывалось в нашу пользу, и они этим воспользовались».