ФОТО. Игрок Боруссии отыграл матч ЛЧ без собственной фамилии на футболке
Работники клуба допустили ошибку
16 сентября стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.
В первый день европейского турнира немецкий клуб «Боруссия» Дортмунд отправился в гости к итальянскому «Ювентусу».
На стадионе «Альянц Арена» команды устроили настоящий голевой триллер, забив на двоих восемь мячей. Туринский клуб в концовке матча спасся от поражения и вырвал ничейный результат (4:4).
Во время поединка болельщики заметили курьезный эпизод – нападающий гостей Серу Гирасси вышел на поле в футболке без своей фамилии.
Сотрудники «Боруссии» по ошибке под и над номером игрока написали слово «Дортмунд». Форвард не обратил внимания на ошибку, провел на поле все 90 минут и отметился голевой передачей.
ФОТО. Игрок Боруссии отыграл матч ЛЧ без собственной фамилии на футболке
Borussia Dortmund forward Serhou Guirassy's shirt didn't have his name on the back.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 16, 2025
Doubling down on Dortmund. pic.twitter.com/KSYaWLErh5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка готовится к старту чемпионата мира
Теренс рассказал, что является болельщиком Александра