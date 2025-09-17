Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Игрок Боруссии отыграл матч ЛЧ без собственной фамилии на футболке
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 09:42
ФОТО. Игрок Боруссии отыграл матч ЛЧ без собственной фамилии на футболке

Работники клуба допустили ошибку

Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гірасси

16 сентября стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.

В первый день европейского турнира немецкий клуб «Боруссия» Дортмунд отправился в гости к итальянскому «Ювентусу».

На стадионе «Альянц Арена» команды устроили настоящий голевой триллер, забив на двоих восемь мячей. Туринский клуб в концовке матча спасся от поражения и вырвал ничейный результат (4:4).

Во время поединка болельщики заметили курьезный эпизод – нападающий гостей Серу Гирасси вышел на поле в футболке без своей фамилии.

Сотрудники «Боруссии» по ошибке под и над номером игрока написали слово «Дортмунд». Форвард не обратил внимания на ошибку, провел на поле все 90 минут и отметился голевой передачей.

Андрей Витренко
