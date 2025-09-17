Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 08:29 | Обновлено 17 сентября 2025, 08:37
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Атлетико

17 сентября в 22:00 пройдет матч основного раунда ЛЧ

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Атлетико
Коллаж Sport.ua

17 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

На арене Энфилд сыграют английский Ливерпуль и Атлетико Мадрид.

В основном раунде ЛЧ действует единая таблица на 36 клубов, пройдет 8 туров.

Выиграв УПЛ, Ливерпуль получил право стартовать в Лиге чемпионов.

Мадридский Атлетико благодаря 3-му месту в Ла Лиге вышел в главный еврокубок.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Атлетико

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.

Ліверпуль – Атлетико
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

