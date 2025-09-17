Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Атлетико
17 сентября в 22:00 пройдет матч основного раунда ЛЧ
17 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
На арене Энфилд сыграют английский Ливерпуль и Атлетико Мадрид.
В основном раунде ЛЧ действует единая таблица на 36 клубов, пройдет 8 туров.
Выиграв УПЛ, Ливерпуль получил право стартовать в Лиге чемпионов.
Мадридский Атлетико благодаря 3-му месту в Ла Лиге вышел в главный еврокубок.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Атлетико
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.
