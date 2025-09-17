Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диего СИМЕОНЕ: «У него есть потенциал, чтобы играть на любой позиции»
Лига чемпионов
Диего СИМЕОНЕ: «У него есть потенциал, чтобы играть на любой позиции»

Аргентинский тренер дал несколько комментариев перед матчем с «Ливерпулем»

Диего СИМЕОНЕ: «У него есть потенциал, чтобы играть на любой позиции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Аргентинский тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ливерпулем»:

«Как сказал Пабло Барриос, если смотреть на положительную сторону, у некоторых ребят будет возможность сыграть. Всегда приятно играть против выдающегося соперника, с фантастическим стадионом, великолепными болельщиками, который участвовал в Лиге чемпионов и Премьер-лиге в лучшем виде. У нас очень сложный соперник, и мы постараемся вывести игру на такой уровень, чтобы доставить им трудности».

«Их вертикальность и очень быстрые переходы. Им не нужно много пасов, чтобы добраться до штрафной, и эта простота многое говорит о качестве команды с очень хорошими игроками, тренером, который провел выдающийся сезон, так что нас ждет тяжелый, сложный матч, но мы намерены создать им проблемы».

«Маркос Льортенте будет выкладываться на все сто, где бы мы его ни поставили. У него есть потенциал, чтобы играть на любой позиции: он может играть как нападающий, на фланге, в центре поля или как центральный защитник».

«Барриос развивается, чтобы стать важным игроком в штрафной, забивая голы и делая голевые передачи. И он может играть в центре, потому что обладает необходимыми для этой позиции качествами, которую он почти всегда занимал в прошлом сезоне вместе с Коке».

Матч между «Ливерпулем» и «Атлетико» стартует 17 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что 100-миллионный нападающий гранда пропустит топ-матч Лиги чемпионов.

Диего Симеоне Ливерпуль Ливерпуль - Атлетико Атлетико Мадрид Пабло Барриос Маркос Льоренте пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
