Судаков отдал четвертый ассист в ЛЧ, Кащук забил второй гол в сезоне

В матче первого тура Лиги чемпионов Бенфика проиграла дома Карабаху со счетом 2:3.

Одними из главных героев встречи стали украинцы.

Результативной передачей в матче отметился Георгий Судаков, для которого эта игра стала первой в стартовом составе Бенфики.

Всего на счету украинца уже 4 ассиста в Лиге чемпионов. 3 из них были осуществлены за Шахтер.

Результативные передачи Георгия Судакова в Лиге чемпионов (4)

2025/26: против Карабаха

2024/25: против Янг Бойз

2022/23: против Селтика

2022/23: против РБ Лейпциг

Победный мяч в матче на счету другого украинца – Алексея Кащука из Карабаха.

Этот гол стал вторым для форварда в сезоне. Первый был забит в ворота ирландского Шелбурна в квалификации Лиги чемпионов.

Интересным фактом является то, что это был лишь второй матч Кащука в основном раунде Лиги чемпионов. Первый в 2023 году был сыгран также против португальской команды – Порту, правда в составе донецкого Шахтера.

Анатолий Трубин в этом матче не смог оставить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 3 гола.