Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков отдал четвертый ассист в ЛЧ, Кащук забил второй гол в сезоне
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 07:10 |
164
0

Вспомним команды, против которых украинцы совершали результативные действия

Судаков отдал четвертый ассист в ЛЧ, Кащук забил второй гол в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

В матче первого тура Лиги чемпионов Бенфика проиграла дома Карабаху со счетом 2:3.

Одними из главных героев встречи стали украинцы.

Результативной передачей в матче отметился Георгий Судаков, для которого эта игра стала первой в стартовом составе Бенфики.

Всего на счету украинца уже 4 ассиста в Лиге чемпионов. 3 из них были осуществлены за Шахтер.

Результативные передачи Георгия Судакова в Лиге чемпионов (4)

  • 2025/26: против Карабаха
  • 2024/25: против Янг Бойз
  • 2022/23: против Селтика
  • 2022/23: против РБ Лейпциг

Победный мяч в матче на счету другого украинца – Алексея Кащука из Карабаха.

Этот гол стал вторым для форварда в сезоне. Первый был забит в ворота ирландского Шелбурна в квалификации Лиги чемпионов.

Интересным фактом является то, что это был лишь второй матч Кащука в основном раунде Лиги чемпионов. Первый в 2023 году был сыгран также против португальской команды – Порту, правда в составе донецкого Шахтера.

Анатолий Трубин в этом матче не смог оставить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 3 гола.

По теме:
Гарри КЕЙН: «Игровой стиль Баварии мне очень подходит»
ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Лаже покинул пост тренера Бенфики
Лига чемпионов: Бавария – Челси. Прогноз и анонс на матч основного этапа
Георгий Судаков Карабах Агдам Бенфика Лига чемпионов Алексей Кащук статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
