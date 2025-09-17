Судаков отдал четвертый ассист в ЛЧ, Кащук забил второй гол в сезоне
Вспомним команды, против которых украинцы совершали результативные действия
В матче первого тура Лиги чемпионов Бенфика проиграла дома Карабаху со счетом 2:3.
Одними из главных героев встречи стали украинцы.
Результативной передачей в матче отметился Георгий Судаков, для которого эта игра стала первой в стартовом составе Бенфики.
Всего на счету украинца уже 4 ассиста в Лиге чемпионов. 3 из них были осуществлены за Шахтер.
Результативные передачи Георгия Судакова в Лиге чемпионов (4)
- 2025/26: против Карабаха
- 2024/25: против Янг Бойз
- 2022/23: против Селтика
- 2022/23: против РБ Лейпциг
Победный мяч в матче на счету другого украинца – Алексея Кащука из Карабаха.
Этот гол стал вторым для форварда в сезоне. Первый был забит в ворота ирландского Шелбурна в квалификации Лиги чемпионов.
Интересным фактом является то, что это был лишь второй матч Кащука в основном раунде Лиги чемпионов. Первый в 2023 году был сыгран также против португальской команды – Порту, правда в составе донецкого Шахтера.
Анатолий Трубин в этом матче не смог оставить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 3 гола.
