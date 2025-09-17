Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. АРТЕТА: «Удачные замены Арсенала? Финишеры должны влиять на игру»
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 04:39 | Обновлено 17 сентября 2025, 04:41
48
0

Коуч канониров прокомментировал победу над Атлетиком Бильбао в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В матче 1-го тура Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0).

После того как его замены принесли огромный результат, тренер «канониров» Микель Артета отдал должное Габриэлю Мартинелли и Леандро Троссарду, чьи голы принесли победу над «Атлетиком».

До того как Микель сделал замены, игра была безголевой. Сначала тренер выпустил Лео, а шесть минут спустя добавил Габи. Через 36 секунд после этого они вместе забили прекрасный первый гол, а в конце роли поменялись, чтобы обеспечить команде очки.

И несмотря на то, что в последних нескольких матчах Артета решил оставить их на скамейке, он был в восторге, что они были готовы, хотели и могли повлиять на игру, когда их вызвали, и принести команде важные три очка на старте основного этапа Лиги чемпионов.

Тренер «Арсенала» Микель Артета после матча рассказал:

«То, что мы всегда обсуждаем – это то, что финишеры должны влиять на игру, и Габи и Лео вышли, чтобы сделать разницу для команды. Они были выдающимися, так же как и остальная команда. Во многих моментах они были на очень высоком уровне. Когда кто-то способен выиграть игру в таких действиях и быть таким острым, это именно то, что нам нужно, потому что угроза может приходить с разных сторон и от разных игроков. Я очень доволен этим.

Это означает, что Габи и Лео связаны между собой и чувствуют, что они действительно, действительно важны. Мы много об этом обсуждали. Нам это понадобится. Пьеро Инкапи выходит и играет пять минут, так же Кристиан Норгард – и это лучшие пять минут в их жизни. Вот такой дух нам нужен в коллективе. Если все будут на этом уровне, мы выиграем много матчей.

Я очень счастлив. Это невероятное место для игры в футбол, и атмосфера – одна из лучших, которые я видел. Мы знали, что будет очень сложно, поэтому мы должны были заслужить право выиграть игру. Я считаю, что в течение матча мы становились все более доминирующими и были гораздо большей угрозой для соперника.

В итоге, очень хорошо. Сейчас я пойду повидаться с семьей, я этого жду. Надеюсь, болельщики хорошо доехали, они снова были невероятны».

Микель Артета пресс-конференция Арсенал Лондон Атлетик Бильбао Лига чемпионов Габриэл Мартинелли Леандро Троссард
Николай Степанов Источник: ФК Арсенал Лондон
