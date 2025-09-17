Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КУРТУА: «Создали много моментов. Реал заслужил большего, чем два пенальти»
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 03:47 | Обновлено 17 сентября 2025, 04:00
Голкипер «Реала»​​​​​​​ прокомментировал победу над «Марселем» на старте ЛЧ

ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в стартовом матче Лиги чемпионов:

«Победа в таких матчах дома имеет большое значение. Мы усвоили это еще в прошлом году, когда проиграли здесь «Милану», а также уступили «Лиллю». Важно хорошо начать, и в итоге мы заслуживали победу. Мы создали много моментов, а голы пришли с двух пенальти. Наша игра заслуживала большего. Мы создали много опасных моментов, чтобы забивать из игры, а не с пенальти. В конце матч усложнился.

Тренер просил нас делать то же самое после перерыва, но они немного меньше прессинговали и закрывали зоны. Мы плохо обращались с мячом в первые 20 минут второго тайма, и нам было сложнее, чем в первом. Это хорошая победа для начала.

Работа в обороне под руководством Хаби Алонсо? Когда не защищаешься всеми одиннадцатью – это проблема для всей команды. Хаби Алонсо очень настаивает, чтобы вингеры, Мбаппе или атакующие полузащитники быстро возвращались за мяч, и это делает большую разницу. Это определяет, считают ли они тебя опасным или нет. Пока что мы справляемся достаточно хорошо, и именно такой подход мы применяем. Тренер также просит меня играть вперед, и это то, что изменилось по сравнению с прошлым годом».

Марсель Реал Мадрид Лига чемпионов Тибо Куртуа
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
