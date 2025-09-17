Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МБАППЕ: «Если назначен пенальти, я его исполню и забью – вот и все»
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 02:59 | Обновлено 17 сентября 2025, 03:44
МБАППЕ: «Если назначен пенальти, я его исполню и забью – вот и все»

Форвард «Реала»​​​​​​​ прокомментировал победу над «Марселем» на старте ЛЧ

МБАППЕ: «Если назначен пенальти, я его исполню и забью – вот и все»
ФК Реал. Килиан Мбаппе

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) и свой дубль в стартовом матче Лиги чемпионов:

«Это удовольствие – быть здесь и переживать еще одну ночь Лиги чемпионов. Это была немного сложная ночь, потому что какое-то время мы играли вдесятером, но мы принесли дух Лиги чемпионов на Бернабеу. Здесь всегда так, что бы ни происходило. Мы всегда ожидаем победы. Сегодня мы выиграли и очень довольны.

Я чувствую себя очень хорошо. Я не думаю слишком много о том, чтобы быть лидером, я просто думаю о том, чтобы быть собой. Я хочу помогать своим одноклубникам и команде. Эти вещи приходят естественно, их нельзя требовать. Я чувствую себя хорошо в команде. Есть много игроков моложе меня, и я надеюсь, что смогу помочь им показать себя с лучшей стороны. Я хочу, чтобы мы двигались вперед вместе в одном направлении, чтобы выигрывать трофеи.

Попросил ли Хаби Алонсо играть интенсивно? Он хочет, чтобы мы быстро возвращали мяч. Мы должны понимать, что делаем, и когда мы это усваиваем, у нас появляется решимость делать это, потому что мы хотим побеждать. Мы хорошо общаемся, поэтому знаем, что должны делать, и делаем это ради этой эмблемы.

Я всегда делаю то, что хочет тренер. Сегодня он попросил меня идти в прессинг вперед, чтобы помогать, потому что у нас высокий блок для отбора большого количества мячей. Мы все больше будем привыкать к этому, это станет легче, и это поможет команде выигрывать трофеи.

Игра рукой и пенальти? Тема игры рукой очень сложная. Иногда говорят, что будут давать все такие эпизоды, а потом не дают. Трудно найти в этом логику. Мы следуем правилу: если пенальти есть, значит есть. Для меня – да, но я могу понять, почему некоторые говорят, что нет; все запутаны этим правилом. Или это игра рукой, или нет. Но если назначен пенальти, я его исполню и забью – вот и все.

Сколько голов собираюсь забить? Столько, сколько возможно. Я не ставлю себе лимитов. Я просто хочу помогать команде: если это значит забивать – значит забивать; если это значит прессинговать – значит прессинговать; если это значит ассистировать – значит ассистировать. Я хочу делать все, что нужно команде».

Марсель Хаби Алонсо Реал Мадрид Килиан Мбаппе Лига чемпионов пенальти
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
