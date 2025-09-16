16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 30-й минуте счет стал 2:1 – гости сократили отставание. Мощным ударом ворота Анатолия Трубина поразил Леандро Андраде – украинский голкипер даже не прыгнул.

За орлов в этой встрече отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис. Дважды на них ассистировал Георгий Судаков.

❗️ ВИДЕО. Трубин даже не прыгнул. Как Карабах отыграл один гол у Бенфики в ЛЧ