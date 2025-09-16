Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Трубин даже не прыгнул. Как Карабах отыграл один гол у Бенфики в ЛЧ
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 22:37 | Обновлено 16 сентября 2025, 22:40
1123
2

ВИДЕО. Трубин даже не прыгнул. Как Карабах отыграл один гол у Бенфики в ЛЧ

На 30-й минуте Леандро Андраде мощным ударом поразил ворота украинского голкипера

16 сентября 2025, 22:37 | Обновлено 16 сентября 2025, 22:40
1123
2
ВИДЕО. Трубин даже не прыгнул. Как Карабах отыграл один гол у Бенфики в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте счет стал 2:1 – гости сократили отставание. Мощным ударом ворота Анатолия Трубина поразил Леандро Андраде – украинский голкипер даже не прыгнул.

За орлов в этой встрече отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис. Дважды на них ассистировал Георгий Судаков.

❗️ ВИДЕО. Трубин даже не прыгнул. Как Карабах отыграл один гол у Бенфики в ЛЧ

По теме:
ВИДЕО. Реал сразу после удаления выходит вперед в матче с Марселем
ВИДЕО. 4 гола за 11 минут. Фантастический матч Ювентуса и Боруссии Д
ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Ювентуса
Анатолий Трубин Карабах Агдам Бенфика Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Футбол | 16 сентября 2025, 18:45 22
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ

Михайленко назвал состав на чемпионат мира в Чили

Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16 сентября 2025, 10:02 4
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины

Артем хочет видеть во главе сборной Украины Мирона Маркевича

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16.09.2025, 20:59
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Бенфика – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 16.09.2025, 23:29
Бенфика – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бенфика – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16.09.2025, 07:07
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
--------------------
Уже два пустил.
Ответить
0
MaximusOne
Топище...
Ответить
0
Популярные новости
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
15.09.2025, 01:54
Бокс
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем