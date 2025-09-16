Он играл за Динамо и Шахтер. Статистика Рудько, задержанного на границе

Экс-вратарь киевского Динамо, Шахтера и сборных Украины Артур Рудько был задержан при попытке нелегально пересечь государственную границу.

По информации SportArena, 33-летний голкипер, который в разные годы защищал цвета Динамо, Шахтера, Металлиста и Черноморца, пытался выехать из Украины. Неофициальные источники утверждают, что после инцидента Рудько в настоящее время проходит базовую подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины.

Свой последний сезон в профессиональном футболе вратарь провел в одесском Черноморце, который покинул летом. Ранее он также выступал за польский Лех и кипрский Пафос, а в начале карьеры получал вызовы в юношеские и молодежную сборные Украины.

Рудько сыграл за Динамо 29 матчей, если учитывать все турниры, а за Шахтер провел лишь 1 поединок УПЛ.

Артур с Динамо выиграл УПЛ (2015/16), Кубок Украины (2013/14, 2014/15), Суперкубок Украины (2016, 2018, 2019). С Шахтером стал победителем УПЛ 2023/24 и Кубка Украины: 2023/24.

Артур Рудько выступал за клубы:

Динамо Киев (2009–2019), Динамо-2 Киев (2009–2013), Говерла Ужгород (2015), Пафос (2019–2022), Металлист Харьков (2022–2023), Лех Познань (2022–2023), Шахтер Донецк (2023–2024), Черноморец Одесса (2024–2025)

