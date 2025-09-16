Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Он играл за Динамо и Шахтер. Статистика Рудько, задержанного на границе
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 21:41 | Обновлено 16 сентября 2025, 21:55
Он играл за Динамо и Шахтер. Статистика Рудько, задержанного на границе

За горняков вратарь сыграл лишь один поединок, а за Динамо – 29 матчей

ФК Шахтер. Артур Рудько

Экс-вратарь киевского Динамо, Шахтера и сборных Украины Артур Рудько был задержан при попытке нелегально пересечь государственную границу.

По информации SportArena, 33-летний голкипер, который в разные годы защищал цвета Динамо, Шахтера, Металлиста и Черноморца, пытался выехать из Украины. Неофициальные источники утверждают, что после инцидента Рудько в настоящее время проходит базовую подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины.

Свой последний сезон в профессиональном футболе вратарь провел в одесском Черноморце, который покинул летом. Ранее он также выступал за польский Лех и кипрский Пафос, а в начале карьеры получал вызовы в юношеские и молодежную сборные Украины.

Рудько сыграл за Динамо 29 матчей, если учитывать все турниры, а за Шахтер провел лишь 1 поединок УПЛ.

Артур с Динамо выиграл УПЛ (2015/16), Кубок Украины (2013/14, 2014/15), Суперкубок Украины (2016, 2018, 2019). С Шахтером стал победителем УПЛ 2023/24 и Кубка Украины: 2023/24.

Артур Рудько выступал за клубы:

  • Динамо Киев (2009–2019), Динамо-2 Киев (2009–2013), Говерла Ужгород (2015), Пафос (2019–2022), Металлист Харьков (2022–2023), Лех Познань (2022–2023), Шахтер Донецк (2023–2024), Черноморец Одесса (2024–2025)

Трансферная история Артура Рудько

Суммарная статистика Артура Рудько

Статистика Артура Рудько по сезонам

Николай Степанов
easterly
Відмазка в один матч не конає). Зіпсували людину - пішов по стопам розпутьки
