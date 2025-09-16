Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. В Лиге чемпионов пролита кровь. Дьекереш рассек затылок в Бильбао
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 21:11 | Обновлено 16 сентября 2025, 21:13
16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.

Коллективы играют на стадионе Сан-Мамес в Испании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте звездный шведский форвард канониров Виктор Дьекереш рассек затылок. Швед столкнулся головой со своим партнером Габриэлем Магальяэсом. Оба футболиста лондонцев пошли на мяч после подачи с фланга в штрафную соперников.

У Дьекереша пошла кровь, но медики забинтовали ему голову и Виктор продолжил играть.

Пока что счет в матче Атлетика и Арсенала не открыт, 0:0.

Виктор Дьекереш травма головы травма Арсенал Лондон Атлетик Бильбао Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
