16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.

Коллективы играют на стадионе Сан-Мамес в Испании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 30-й минуте звездный шведский форвард канониров Виктор Дьекереш рассек затылок. Швед столкнулся головой со своим партнером Габриэлем Магальяэсом. Оба футболиста лондонцев пошли на мяч после подачи с фланга в штрафную соперников.

У Дьекереша пошла кровь, но медики забинтовали ему голову и Виктор продолжил играть.

Пока что счет в матче Атлетика и Арсенала не открыт, 0:0.

ФОТО. В Лиге чемпионов пролита кровь. Дьекереш рассек затылок в Бильбао