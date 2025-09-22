Легенда ПСЖ признался, на какие жертвы пошел после трансфера Забарного

Легенда «ПСЖ» бразильский центральный защитник Маркиньос высказался о приходе украинского защитника Ильи Забарного во французский клуб.

«Приход Ильи Забарного? Это конкуренция, но она всегда здесь была. Конкуренция подталкивает меня вперед и мотивирует работать еще усерднее и больше. Илья – классный защитник, я ему здесь [в Париже] помогу», – сказал бразилец.

Ранее известный в прошлом тренер, а на сегодняшний день эксперт Олег Федорчук дал прогноз относительно дальнейшего развития карьеры Ильи Забарного в «ПСЖ».