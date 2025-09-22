Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда ПСЖ признался, на какие жертвы пошел после трансфера Забарного
Франция
22 сентября 2025, 01:37
Легенда ПСЖ признался, на какие жертвы пошел после трансфера Забарного

Это мотивирует Маркиньоса работать усерднее на тренировках

Легенда ПСЖ признался, на какие жертвы пошел после трансфера Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Легенда «ПСЖ» бразильский центральный защитник Маркиньос высказался о приходе украинского защитника Ильи Забарного во французский клуб.

«Приход Ильи Забарного? Это конкуренция, но она всегда здесь была. Конкуренция подталкивает меня вперед и мотивирует работать еще усерднее и больше. Илья – классный защитник, я ему здесь [в Париже] помогу», – сказал бразилец.

Ранее известный в прошлом тренер, а на сегодняшний день эксперт Олег Федорчук дал прогноз относительно дальнейшего развития карьеры Ильи Забарного в «ПСЖ».

Соболь на поле не вышел. Страсбург одолел Париж
Перезагрузка карьеры? Ансу Фати забил 3 гола в первых матчах за Монако
Дубль Фати. Монако разгромил Мец в чемпионате Франции
Комментарии
