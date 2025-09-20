Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, почему Челси не делится никакой информацией о Мудрике
Англия
20 сентября 2025, 20:48 |
Клуб ждет завершения дела

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Известный британский портал BBC рассказал, почему «Челси» не делится никакой информацией о Мудрике с фанатами.

«Сейчас Челси ждет завершения рассмотрения дела и до этого времени не будет давать никаких комментариев», — отмечает издание.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олейник Источник: BBC
