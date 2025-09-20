Известно, почему Челси не делится никакой информацией о Мудрике

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Известный британский портал BBC рассказал, почему «Челси» не делится никакой информацией о Мудрике с фанатами.

«Сейчас Челси ждет завершения рассмотрения дела и до этого времени не будет давать никаких комментариев», — отмечает издание.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.