Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обладатель Золотого мяча высказался об Александре Усике
Португалия
17 сентября 2025, 19:03 |
950
0

Обладатель Золотого мяча высказался об Александре Усике

Майкл Оуэн сыграл в одной команде вместе с боксером

17 сентября 2025, 19:03 |
950
0
Обладатель Золотого мяча высказался об Александре Усике
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 15 сентября в Лиссабоне состоялся благотворительный футбольный матч легенд.

На стадионе «Жозе Алваладе» играли Легенды Португалии и Легенды мира (4:1). Среди участников были легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.

Знаменитый украинский боксер Александр Усик был торжественно представлен перед началом игры и поделился впечатлениями с ведущим и зрителями. Он сыграл 17 минут в первом тайме (с 22 по 39 мин), после чего был заменен. А затем в конце игры провел на поле с 74 по 80 мин.

После завершения матча обладатель Золотого мяча 2001 года Майкл Оуэн поделился впечатлениями от игры с Усиком и выложил фото в социальных сетях.

«К счастью, я с этой легендой делю футбольное поле, а не боксерский ринг», – отметил Оуэн.

По теме:
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
ФОТО. Усик посетил матч Лиги чемпионов. Его выбор был очевиден
УСИК: «Горжусь, что принял участие в благотворительном матче в Лиссабоне»
Майкл Оуэн Александр Усик благотворительные матчи
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17 сентября 2025, 05:13 0
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире

Теренс рассказал, что является болельщиком Александра

Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Футбол | 17 сентября 2025, 08:43 9
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер

Жозе Моуриньо станет тренером португальского клуба

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16.09.2025, 20:59
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:01
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:17
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
15.09.2025, 21:24 1
Бокс
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 11
Футбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем