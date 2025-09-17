Обладатель Золотого мяча высказался об Александре Усике
Майкл Оуэн сыграл в одной команде вместе с боксером
Вечером 15 сентября в Лиссабоне состоялся благотворительный футбольный матч легенд.
На стадионе «Жозе Алваладе» играли Легенды Португалии и Легенды мира (4:1). Среди участников были легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик был торжественно представлен перед началом игры и поделился впечатлениями с ведущим и зрителями. Он сыграл 17 минут в первом тайме (с 22 по 39 мин), после чего был заменен. А затем в конце игры провел на поле с 74 по 80 мин.
После завершения матча обладатель Золотого мяча 2001 года Майкл Оуэн поделился впечатлениями от игры с Усиком и выложил фото в социальных сетях.
«К счастью, я с этой легендой делю футбольное поле, а не боксерский ринг», – отметил Оуэн.
