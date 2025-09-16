СКОУЛЗ: «Надо было поражение от Гримсби, чтобы понять, что он ужасен»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о Андре Онане
Бывший звездный игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал оценку голкиперу команды Андре Онану, а также сообщил, что его трансфер уже давно пора было организовать.
«Вратарь для «Манчестера» был большой проблемой. Это нужно было ждать матча с «Гримсби», чтобы понять насколько Онана ужасен? Еще я думаю, если в клубе не пытайся подписать Доннарумму, то это преступление против команды.
А вообще там сейчас очень низкий уровень игроков. Как бы они ни пытались менять полузащитников в поле, а это Каземиро, Бруну, Мейну – ничего не работает. Это очень плохо.
Я думал, что летом команда усилится центральным полузащитником с хорошей физической формой, который может контролировать игру, но этого не произошло.
Но они купили сразу трех нападающих. Возможно, эту позицию и нужно было усиливать, но таким ли количеством? Не уверен», – прокомментировал Скоулз.
