Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СКОУЛЗ: «Надо было поражение от Гримсби, чтобы понять, что он ужасен»
Англия
16 сентября 2025, 16:03 | Обновлено 16 сентября 2025, 16:25
453
1

СКОУЛЗ: «Надо было поражение от Гримсби, чтобы понять, что он ужасен»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о Андре Онане

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший звездный игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал оценку голкиперу команды Андре Онану, а также сообщил, что его трансфер уже давно пора было организовать.

«Вратарь для «Манчестера» был большой проблемой. Это нужно было ждать матча с «Гримсби», чтобы понять насколько Онана ужасен? Еще я думаю, если в клубе не пытайся подписать Доннарумму, то это преступление против команды.

А вообще там сейчас очень низкий уровень игроков. Как бы они ни пытались менять полузащитников в поле, а это Каземиро, Бруну, Мейну – ничего не работает. Это очень плохо.

Я думал, что летом команда усилится центральным полузащитником с хорошей физической формой, который может контролировать игру, но этого не произошло.

Но они купили сразу трех нападающих. Возможно, эту позицию и нужно было усиливать, но таким ли количеством? Не уверен», – прокомментировал Скоулз.

По теме:
Ливерпуль без потерь. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после 4-го тура
50 миллионов компенсаций. Клуб АПЛ хочет подать в суд на Эвертон
Защитник сборной Украины продолжает испытывать проблемы со здоровьем
Манчестер Юнайтед Гримсби Таун Андре Онана Пол Скоулз Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: BBC
Brian
Дивно, Бруну Фернандеш був один з найкращих у Манчестера в минолому сезоні, Каземіро також не просто так в Реалі і зб.Бразилії грав, а Скоулз каже що вони дуже низької якості. Думаю проблема не в гравцях, за виключенням Онани.
