Уэйн РУНИ: «Он должен быть честным перед собой. Стало только хуже»

Бывший звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал свое видение дел в клубе и стиль работы Рубена Аморима.

«Я хочу быть максимально поддерживающим и положительным по отношению к тренеру и игрокам, – сказал бывший нападающий сборной Англии в свежем эпизоде ​​The Wayne Rooney Show на BBC Sounds. – Но очень сложно сидеть здесь и говорить, что мы видим прогресс или хотя бы что-то, что даст результат в ближайшее время. Мы этого не видим, и это очень тяжело.

В конце матча была картинка, как болельщики «Юнайтед– покидали стадион. Слышно было, как фанаты скандируют имя Аморима, но самое сильное – это то, что они уходили из игры. Ты понимаешь, что матч окончен, и, думаю, они были очень разочарованы тем, что видели. Трудно представить, как это может продолжаться дальше. Какие вообще есть схемы? Что мы видим, что могло бы улучшить команду?

После прошлого года, когда Тен Хага уволили, а пришел Рубен, мы слышали, что стиль игры изменится. Но если тренер будет честным перед собой – стало только хуже», – подытожил Руни.