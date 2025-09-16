Испанские СМИ о двух украинцах: «Ванат уже играет Довбика»
Жироне везет подписывать качественных игроков из Украины
Популярный испанский ресурс AS высказался о классном дебюте украинского форварда Владислава Ваната в составе Жироны, сравнивая его с Артемом Довбиком.
«Все любят проводить сравнения, пусть иногда они бывают странными. Однако невозможно не сравнивать украинцев – Ваната и Довбика. Они уже похожи, потому что забили в первом же официальном матче. Ванату понадобилось для этого 11 минут. Ванат уже играет Довбика».
«У Жироны большие проблемы в атаке, поэтому Мичел сразу доверил Ванату место в старте. И он останется стартовым форвардом. У клуба большие надежды на этого новичка», – указано в статье.
Владислав перешел из Динамо за 17 миллионов евро.
