Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Испанские СМИ о двух украинцах: «Ванат уже играет Довбика»
Испания
16 сентября 2025, 17:19 | Обновлено 16 сентября 2025, 17:30
Испанские СМИ о двух украинцах: «Ванат уже играет Довбика»

Жироне везет подписывать качественных игроков из Украины

Испанские СМИ о двух украинцах: «Ванат уже играет Довбика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Популярный испанский ресурс AS высказался о классном дебюте украинского форварда Владислава Ваната в составе Жироны, сравнивая его с Артемом Довбиком.

«Все любят проводить сравнения, пусть иногда они бывают странными. Однако невозможно не сравнивать украинцев – Ваната и Довбика. Они уже похожи, потому что забили в первом же официальном матче. Ванату понадобилось для этого 11 минут. Ванат уже играет Довбика».

«У Жироны большие проблемы в атаке, поэтому Мичел сразу доверил Ванату место в старте. И он останется стартовым форвардом. У клуба большие надежды на этого новичка», – указано в статье.

Владислав перешел из Динамо за 17 миллионов евро.

Владислав Ванат Жирона Артем Довбик Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
