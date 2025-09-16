Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26

Забитцер вчера устроил стендап: сказал, что «Боруссия» участвует в ЛЧ для победы в турнире, и охарактеризовал команду как «сбалансированную». Поддержал его выступление Бруну Лаже, тренер «Бенфики», своим комментарием назвав лиссабонцев одними из лучших в Европе по прессингу. Локателли из «Ювентуса» определил, что «ПСЖ» выиграл в предыдущей ЛЧ потому, что забил больше всех голов. О чем говорят эти комментарии? О том, что футболисты и тренеры – сюрприз-сюрприз – тоже люди. Даже те, кто руководит командами/играет за команды в ЛЧ. А для людей нормально переоценивать возможности, свои и своего окружения. Нормально упрощать, когда что-то слишком сложно для понимания в данный момент. А еще – нормально говорить то, что хотят от тебя услышать. По крайней мере, иногда.

Надеюсь, это именно такой случай – и вы хотите почитать прогнозы на ЛЧ в день старта ее нового розыгрыша. Потому что я их принес. Уверен в них, как Бруну Лаже в прессинге своей команды. Все события – с коэффициентами не менее 1.53. Потому что меньшие заигрывать в столь непредсказуемом турнире точно нет смысла.

Наполи займет 9-24 место, 1.53

Конте – тренер для побед на внутренней арене. Так было с самого начала. Он выиграл Серию А с 3 разными командами, АПЛ – с «Челси», состав которого тогда был хуже, чем, например, прямо сейчас. Но в ЛЧ его максимум – 1/4. Клубы Антонио не победили в 32 матчах из 58 в ЛЧ, ЛЕ и ЛК – больше, чем в половине. Конкретно в ЛЧ соотношение выигранных и невыигранных поединков почти 1:2. В 5 из 6 своих сезонов здесь Конте выиграл максимум 3 матча – хотя во всех провел не менее 6 поединков. И состав «Наполи» даже в Италии сейчас не самый лучший, поэтому выигрывать просто из-за класса не будет. Поэтому мимо топ-8. Но «Карабах», «Копенгаген», «Спортинг», «ПСВ», «Бенфика» – оппоненты, которых чемпион Серии А должен разбирать просто за счет прагматичной игры. 3 победы против данного набора и пара ничьих – и вот уже плей-офф.

Айнтрахт займет 9-24 место, 1.83

У меня было искушение всунуть его вообще в топ-8, но удержался: есть более надежные команды. Однако «Айнтрахт» все равно проведет выдающуюся кампанию. Почему? Потому что элитно контратакует. В прошлом сезоне в Бундеслиге забил 12 голов в контратаках, все остальные команды – максимум 8. Ушли Мармуш и Экитике – и не стало хуже. В новом сезоне Б1 «Айнтрахт» забил 8 за 3 тура, по ожидаемым забитым это третья лучшая атака Германии. Нет опыта? Проблема. Состав без громких фамилий? Тоже. Но это не помешало в прошлом сезоне тому же «Бресту» квалифицироваться в плей-офф. Потому что французы хорошо знали свои сильные стороны и что делать на поле. «Айнтрахт» точно знает. В прошлом сезоне Бундеслиги играл вничью с «Баварией» (3:3) и побеждал «Боруссию» (2:0): чем вам не ЛЧ? Свои 4 победы одержит. Этого хватит.

Галатасарай займет 9-24 место, 1.9

В целом, я понимаю: вы пришли читать не об «Айнтрахте» и «Галатасарае». Однако если какое-то событие для меня очевидно, то буду делиться. Это именно такое. Во-первых, турки явно закупались не под очередную победу в турецком первенстве. Там «Галатасарай» дважды подряд набрал 95+ очков за сезон. Стало быть, все эти Сане и Гюндоганы – взятые для побед в ЛЧ. А еще есть Осимхен и Икарди, например. Состав – едва ли не самый сильный среди участников не из топ-лиг. С таким можно удивлять. Особенно когда ты, во-вторых, в позиции «ПСЖ», где можно выставлять резерв на каждый первый тур внутреннего чемпионата: «Фенербахче», единственный конкурент, хуже играет в футбол и уже сменил главного тренера. «Галатасарай» может использовать запасных в лиге и выходить свежими футболистами на ЛЧ. Это огромное преимущество.

Бавария займет 9-24 место, кф. 2.1

Вот и пошли менее очевидные варианты. «Бавария» – лучшая команда старта сезона, согласен. Но в прошлом году было почти так же, однако коллектив завершил этап лиги с тремя поражениями. Немцы являются статистическими монстрами, которые в каждом поединке имеют преимущество по ударам и xG – но регулярно не могут конвертировать его в забитые голы. 2 из 3 потерь очков коллективом на данном этапе прошлой ЛЧ были связаны с этим, вылет от «Интера» в плей-офф – также. Диас на дистанции в 4 сезоне в «Ливерпуле» имеет минусовой баланс между фактическими и ожидаемыми голами, то есть реализует меньше, чем должен, поэтому проблему не решит. Весь осенний этап «Бавария» будет играть без Мусиалы, летом потеряла Комана и Сане. Глубины состава нет от слова совсем. Если кто-то из атаки травмируется, проблем не избежать. «Бавария» точно будет терять очки.

Манчестер Сити займет 9-24 место, кф. 2.2

Команда Пепа пока только строится. В первых турах АПЛ мы увидели, что пока все довольно сыро. Вот чего только стоит выступление Родри в дерби прошлых выходных: испанец выиграл Золотой мяч игрой за клуб, который настаивал на владении, а здесь команда во втором тайме имеет 30% контроля против «Юнайтед», поэтому он теряется. «Сити» хочет играть более вертикально, а еще становится более гибким, чем когда-либо был. Изменения радикальные и титанические, поэтому нужно время. 2 поражения в 4 первых турах АПЛ на это намекают. Тем более, уступали «горожане» клубам уровня в лучшем случае ЛЕ – в ЛЧ будет еще тяжелее. Считаю команду одним из фаворитов всего турнира, потому что где-то в районе Нового года она, если все пойдет хорошо, окончательно заиграет в новый топ-футбол, но основной этап к тому моменту уже провалит. Выход в плей-офф вне сомнений.

ПСЖ займет 9-24 место, кф. 2.63

Еще один из фаворитов с отличными шансами провести посредственный осенний этап. Во-первых, травмы. Дуэ и Дембеле не помогут команде в первых турах, а после возвращения вряд ли сразу будут выигрывать для нее матчи. Во-вторых, календарь. Самый слабый по именам футболистов команды соперник – «Спортинг». Никаких «Пафосов» и даже «Копенгагенов». Зато «Барселона» и «Бавария» на месте. Ни у кого нет более тяжелого расписания матчей. Мы уже видели, как в прошлом сезоне «ПСЖ» едва не вылетел на этом этапе по той же причине. В-третьих, сами парижане. Они не готовы выигрывать вообще все матчи. Не имели полноценной подготовки к сезону. Устали на КЧМ. Даже в свой лучший год с Энрике набрали форму только ближе к Новому году. Выглядят тяжелыми. Выход в плей-офф – да, сразу в 1/8 – скорее нет.

Брюгге займет 9-24 место, кф. 3

Последняя команда, которой в этом тексте прогнозирую место в 1/16 финала. «Брюгге» впечатлил в прошлом сезоне. Тогда в основном этапе переиграл «Астон Виллу» (1:0) и «Спортинг» (2:1), не уступил «Ювентусу» (0:0), был близок к тому, чтобы оставить «Ман Сити» без плей-офф (1:3, но вел 1:0 по состоянию на перерыв). А потом еще и «Аталанту» выбил, сенсационно обыграв ту и дома (2:1), и в Бергамо (3:1). Тренер с прошлого розыгрыша остался. Состав несколько изменился, но те же крутые Ванакен и Цолис никуда не исчезли – команда не развалилась. На старте сезона много потеряла во внутреннем чемпионате, но все ради того, чтобы квалифицироваться в ЛЧ. В раундах навылет «Брюгге» выиграл 4 матча из 4, забив в них суммарно 13 голов. С «Барселоной», «Баварией» и «Арсеналом» не зарубится, но с остальными – вполне. Шансы на плей-офф – очень приличные.

Арсенал будет в топ-8, кф. 1.53

Кепа, Льюис-Скелли, Инкапье, Москера, Уайт, Нергор, Мерино, Эзе, Троссар, Мадуэке и Хаверц. Что это? Это второй состав «Арсенала». Не назвал ни одного основного футболиста, но все равно собрал команду, которая имела бы неплохие шансы финишировать в топ-4 АПЛ. Нет больше ни одного клуба в Европе, который имел бы 2 состава прямо сейчас. «Арсенал» имеет. Вряд ли Артета будет играть в ЛЧ исключительно запасными, но точно сможет время от времени использовать, возможно, менее классных, но более мотивированных и свежих футболистов. Пока условный Салах будет играть по 90 минут всегда и устанет еще до ноября, Мадуэке и Сака будут делить время – и будут свежими даже весной. Скамейка запасных – весомое преимущество над всеми топ-конкурентами. «Арсенал» должен спокойно и с запасом финишировать в топ-8: не зря же скупался летом.

Реал будет в топ-8, кф. 1.67

В основном – из-за чемпионата Испании, который не бросает мадридцам вызовов вообще. Большинство команд здесь – очень слабые. В прошлом сезоне Мбаппе долгое время не мог адаптироваться в Мадриде, а в итоге забил аж 31 гол в Ла Лиге. «Реал» часто не имел рисунка игры, но набрал 84 очка. Сейчас пришел Алонсо, добавил лишь несколько деталей – и уже 12 из 12 в чемпионате. Слишком легко. Где не работает система тренера, там вытягивают футболисты. «Реал» может использовать наполовину основной состав в лиге и концентрироваться на европейском турнире. На этапе у него будет только пара равных соперников, «Ман Сити» и «Ливерпуль», однако оба неубедительны на старте сезона, а с первым мадридцы сыграют в столице Испании. «Реал» имеет слишком сильный состав и слишком слабый чемпионат, чтобы финишировать вне топ-8.

Челси будет в топ-8, кф. 2

«Бенфика», «Аякс», «Карабах» и «Пафос». Это, конечно, не гарантия 12/12, но «синие» действительно могут выжать из этих оппонентов столько. Должны минимум 8-9 баллов. «Аталанта» и «Наполи» не страшны, их составы – просто слабее. «Бавария» и «Барселона» – это вызов, но со второй командой встречаться в Лондоне, так что шанс получить какие-то баллы и против лучших есть. К тому же, «синие» имеют солидную скамейку запасных (не «Арсенал», но пространство для ротации присутствует), а в случае еще нескольких неудач в лиге окажутся в интересной ситуации, где не нужно прилагать много усилий для финиша в топ-4, однако нет шансов побороться за титул. Тогда «Челси» сфокусируется на ЛЧ. Финал КЧМ доказал, что команда может быть убедительной именно в больших матчах. ЛЧ – подходящий турнир для этого «Челси».

Монако будет в топ-8, кф. 7

Я выше выбросил довольно много сильных команд из топ-8, поэтому понятно, что там освободились места под неочевидных кандидатов. Так вот, предлагаю «Монако». С Хюттером коллектив прибавляет от сезона к сезону. В первый год набрал 67 очков в чемпионате, во второй – «всего» 61, но дебютировал в еврокубках – и сразу вышел в плей-офф ЛЧ. Помимо прочих, команда одолела «Барселону» (2:1). Сейчас у неё более легкий календарь, где присутствуют матчи против «Брюгге», «Буде-Глимт», «Пафоса», «Галатасарая» и «Ювентуса». Всех можно побеждать: «Монако» имеет либо более сильный состав, либо лучше поставленный футбол. Дома можно удивлять и «Тоттенхэм» с «Ман Сити». Это не прямо-таки легкий календарь, но абсолютно рабочий. Для финиша в топ-8 достаточно набрать 16-17 очков. Если «Монако» возьмет «свое», это уже 12-15. Он как минимум будет близок.

Реал выиграет этап лиги, кф. 11

О причинах побед «Реала» написал выше. Сейчас давайте о другом. Например, о том, что для выигрыша этапа нужно победить в 7 матчах из 8. Способных на это команд прямо сейчас откровенно немного. Обновленный «Ман Сити» точно будет терять очки. «Арсенал» коллекционировал ничьи в прошлом сезоне, поэтому на него поставить сложно. У «ПСЖ» слишком тяжелый календарь. «Бавария» где-то просто не дотянет. У «Ливерпуля» 2 турнира, короткая скамейка в атаке и несколько тяжелых выездов. Осталась только «Барселона», которая сыграет против «Ньюкасла», «ПСЖ» и «Челси», поэтому потерь не избежать. А это и все, все остальные по котировкам имеют меньшие шансы, чем «Реал». У мадридцев, вероятно, будет очевидная потеря в Ливерпуле, но остальные поединки – потенциально победные. «Олимпиакос» и «Кайрат» в календаре – вообще смех. Первое место на этапе лиги ничего не гарантирует, но «Реал» имеет отличные шансы его занять.