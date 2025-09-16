Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 14:34 | Обновлено 16 сентября 2025, 14:35
1186
8

Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26

Есть события даже с коэффициентами 7 и 11

16 сентября 2025, 14:34 | Обновлено 16 сентября 2025, 14:35
1186
8
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
uefa.com

Забитцер вчера устроил стендап: сказал, что «Боруссия» участвует в ЛЧ для победы в турнире, и охарактеризовал команду как «сбалансированную». Поддержал его выступление Бруну Лаже, тренер «Бенфики», своим комментарием назвав лиссабонцев одними из лучших в Европе по прессингу. Локателли из «Ювентуса» определил, что «ПСЖ» выиграл в предыдущей ЛЧ потому, что забил больше всех голов. О чем говорят эти комментарии? О том, что футболисты и тренеры – сюрприз-сюрприз – тоже люди. Даже те, кто руководит командами/играет за команды в ЛЧ. А для людей нормально переоценивать возможности, свои и своего окружения. Нормально упрощать, когда что-то слишком сложно для понимания в данный момент. А еще – нормально говорить то, что хотят от тебя услышать. По крайней мере, иногда.

Надеюсь, это именно такой случай – и вы хотите почитать прогнозы на ЛЧ в день старта ее нового розыгрыша. Потому что я их принес. Уверен в них, как Бруну Лаже в прессинге своей команды. Все события – с коэффициентами не менее 1.53. Потому что меньшие заигрывать в столь непредсказуемом турнире точно нет смысла.

Наполи займет 9-24 место, 1.53

Getty Images/Global Images Ukraine

Конте – тренер для побед на внутренней арене. Так было с самого начала. Он выиграл Серию А с 3 разными командами, АПЛ – с «Челси», состав которого тогда был хуже, чем, например, прямо сейчас. Но в ЛЧ его максимум – 1/4. Клубы Антонио не победили в 32 матчах из 58 в ЛЧ, ЛЕ и ЛК – больше, чем в половине. Конкретно в ЛЧ соотношение выигранных и невыигранных поединков почти 1:2. В 5 из 6 своих сезонов здесь Конте выиграл максимум 3 матча – хотя во всех провел не менее 6 поединков. И состав «Наполи» даже в Италии сейчас не самый лучший, поэтому выигрывать просто из-за класса не будет. Поэтому мимо топ-8. Но «Карабах», «Копенгаген», «Спортинг», «ПСВ», «Бенфика» – оппоненты, которых чемпион Серии А должен разбирать просто за счет прагматичной игры. 3 победы против данного набора и пара ничьих – и вот уже плей-офф.

Айнтрахт займет 9-24 место, 1.83

У меня было искушение всунуть его вообще в топ-8, но удержался: есть более надежные команды. Однако «Айнтрахт» все равно проведет выдающуюся кампанию. Почему? Потому что элитно контратакует. В прошлом сезоне в Бундеслиге забил 12 голов в контратаках, все остальные команды – максимум 8. Ушли Мармуш и Экитике – и не стало хуже. В новом сезоне Б1 «Айнтрахт» забил 8 за 3 тура, по ожидаемым забитым это третья лучшая атака Германии. Нет опыта? Проблема. Состав без громких фамилий? Тоже. Но это не помешало в прошлом сезоне тому же «Бресту» квалифицироваться в плей-офф. Потому что французы хорошо знали свои сильные стороны и что делать на поле. «Айнтрахт» точно знает. В прошлом сезоне Бундеслиги играл вничью с «Баварией» (3:3) и побеждал «Боруссию» (2:0): чем вам не ЛЧ? Свои 4 победы одержит. Этого хватит.

Галатасарай займет 9-24 место, 1.9

Getty Images/Global Images Ukraine

В целом, я понимаю: вы пришли читать не об «Айнтрахте» и «Галатасарае». Однако если какое-то событие для меня очевидно, то буду делиться. Это именно такое. Во-первых, турки явно закупались не под очередную победу в турецком первенстве. Там «Галатасарай» дважды подряд набрал 95+ очков за сезон. Стало быть, все эти Сане и Гюндоганы – взятые для побед в ЛЧ. А еще есть Осимхен и Икарди, например. Состав – едва ли не самый сильный среди участников не из топ-лиг. С таким можно удивлять. Особенно когда ты, во-вторых, в позиции «ПСЖ», где можно выставлять резерв на каждый первый тур внутреннего чемпионата: «Фенербахче», единственный конкурент, хуже играет в футбол и уже сменил главного тренера. «Галатасарай» может использовать запасных в лиге и выходить свежими футболистами на ЛЧ. Это огромное преимущество.

Бавария займет 9-24 место, кф. 2.1

Вот и пошли менее очевидные варианты. «Бавария» – лучшая команда старта сезона, согласен. Но в прошлом году было почти так же, однако коллектив завершил этап лиги с тремя поражениями. Немцы являются статистическими монстрами, которые в каждом поединке имеют преимущество по ударам и xG – но регулярно не могут конвертировать его в забитые голы. 2 из 3 потерь очков коллективом на данном этапе прошлой ЛЧ были связаны с этим, вылет от «Интера» в плей-офф – также. Диас на дистанции в 4 сезоне в «Ливерпуле» имеет минусовой баланс между фактическими и ожидаемыми голами, то есть реализует меньше, чем должен, поэтому проблему не решит. Весь осенний этап «Бавария» будет играть без Мусиалы, летом потеряла Комана и Сане. Глубины состава нет от слова совсем. Если кто-то из атаки травмируется, проблем не избежать. «Бавария» точно будет терять очки.

Манчестер Сити займет 9-24 место, кф. 2.2

Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Пепа пока только строится. В первых турах АПЛ мы увидели, что пока все довольно сыро. Вот чего только стоит выступление Родри в дерби прошлых выходных: испанец выиграл Золотой мяч игрой за клуб, который настаивал на владении, а здесь команда во втором тайме имеет 30% контроля против «Юнайтед», поэтому он теряется. «Сити» хочет играть более вертикально, а еще становится более гибким, чем когда-либо был. Изменения радикальные и титанические, поэтому нужно время. 2 поражения в 4 первых турах АПЛ на это намекают. Тем более, уступали «горожане» клубам уровня в лучшем случае ЛЕ – в ЛЧ будет еще тяжелее. Считаю команду одним из фаворитов всего турнира, потому что где-то в районе Нового года она, если все пойдет хорошо, окончательно заиграет в новый топ-футбол, но основной этап к тому моменту уже провалит. Выход в плей-офф вне сомнений.

ПСЖ займет 9-24 место, кф. 2.63

Еще один из фаворитов с отличными шансами провести посредственный осенний этап. Во-первых, травмы. Дуэ и Дембеле не помогут команде в первых турах, а после возвращения вряд ли сразу будут выигрывать для нее матчи. Во-вторых, календарь. Самый слабый по именам футболистов команды соперник – «Спортинг». Никаких «Пафосов» и даже «Копенгагенов». Зато «Барселона» и «Бавария» на месте. Ни у кого нет более тяжелого расписания матчей. Мы уже видели, как в прошлом сезоне «ПСЖ» едва не вылетел на этом этапе по той же причине. В-третьих, сами парижане. Они не готовы выигрывать вообще все матчи. Не имели полноценной подготовки к сезону. Устали на КЧМ. Даже в свой лучший год с Энрике набрали форму только ближе к Новому году. Выглядят тяжелыми. Выход в плей-офф – да, сразу в 1/8 – скорее нет.

Брюгге займет 9-24 место, кф. 3

Последняя команда, которой в этом тексте прогнозирую место в 1/16 финала. «Брюгге» впечатлил в прошлом сезоне. Тогда в основном этапе переиграл «Астон Виллу» (1:0) и «Спортинг» (2:1), не уступил «Ювентусу» (0:0), был близок к тому, чтобы оставить «Ман Сити» без плей-офф (1:3, но вел 1:0 по состоянию на перерыв). А потом еще и «Аталанту» выбил, сенсационно обыграв ту и дома (2:1), и в Бергамо (3:1). Тренер с прошлого розыгрыша остался. Состав несколько изменился, но те же крутые Ванакен и Цолис никуда не исчезли – команда не развалилась. На старте сезона много потеряла во внутреннем чемпионате, но все ради того, чтобы квалифицироваться в ЛЧ. В раундах навылет «Брюгге» выиграл 4 матча из 4, забив в них суммарно 13 голов. С «Барселоной», «Баварией» и «Арсеналом» не зарубится, но с остальными – вполне. Шансы на плей-офф – очень приличные.

Арсенал будет в топ-8, кф. 1.53

Getty Images/Global Images Ukraine

Кепа, Льюис-Скелли, Инкапье, Москера, Уайт, Нергор, Мерино, Эзе, Троссар, Мадуэке и Хаверц. Что это? Это второй состав «Арсенала». Не назвал ни одного основного футболиста, но все равно собрал команду, которая имела бы неплохие шансы финишировать в топ-4 АПЛ. Нет больше ни одного клуба в Европе, который имел бы 2 состава прямо сейчас. «Арсенал» имеет. Вряд ли Артета будет играть в ЛЧ исключительно запасными, но точно сможет время от времени использовать, возможно, менее классных, но более мотивированных и свежих футболистов. Пока условный Салах будет играть по 90 минут всегда и устанет еще до ноября, Мадуэке и Сака будут делить время – и будут свежими даже весной. Скамейка запасных – весомое преимущество над всеми топ-конкурентами. «Арсенал» должен спокойно и с запасом финишировать в топ-8: не зря же скупался летом.

Реал будет в топ-8, кф. 1.67

В основном – из-за чемпионата Испании, который не бросает мадридцам вызовов вообще. Большинство команд здесь – очень слабые. В прошлом сезоне Мбаппе долгое время не мог адаптироваться в Мадриде, а в итоге забил аж 31 гол в Ла Лиге. «Реал» часто не имел рисунка игры, но набрал 84 очка. Сейчас пришел Алонсо, добавил лишь несколько деталей – и уже 12 из 12 в чемпионате. Слишком легко. Где не работает система тренера, там вытягивают футболисты. «Реал» может использовать наполовину основной состав в лиге и концентрироваться на европейском турнире. На этапе у него будет только пара равных соперников, «Ман Сити» и «Ливерпуль», однако оба неубедительны на старте сезона, а с первым мадридцы сыграют в столице Испании. «Реал» имеет слишком сильный состав и слишком слабый чемпионат, чтобы финишировать вне топ-8.

Челси будет в топ-8, кф. 2

«Бенфика», «Аякс», «Карабах» и «Пафос». Это, конечно, не гарантия 12/12, но «синие» действительно могут выжать из этих оппонентов столько. Должны минимум 8-9 баллов. «Аталанта» и «Наполи» не страшны, их составы – просто слабее. «Бавария» и «Барселона» – это вызов, но со второй командой встречаться в Лондоне, так что шанс получить какие-то баллы и против лучших есть. К тому же, «синие» имеют солидную скамейку запасных (не «Арсенал», но пространство для ротации присутствует), а в случае еще нескольких неудач в лиге окажутся в интересной ситуации, где не нужно прилагать много усилий для финиша в топ-4, однако нет шансов побороться за титул. Тогда «Челси» сфокусируется на ЛЧ. Финал КЧМ доказал, что команда может быть убедительной именно в больших матчах. ЛЧ – подходящий турнир для этого «Челси».

Монако будет в топ-8, кф. 7

asmonaco.com

Я выше выбросил довольно много сильных команд из топ-8, поэтому понятно, что там освободились места под неочевидных кандидатов. Так вот, предлагаю «Монако». С Хюттером коллектив прибавляет от сезона к сезону. В первый год набрал 67 очков в чемпионате, во второй – «всего» 61, но дебютировал в еврокубках – и сразу вышел в плей-офф ЛЧ. Помимо прочих, команда одолела «Барселону» (2:1). Сейчас у неё более легкий календарь, где присутствуют матчи против «Брюгге», «Буде-Глимт», «Пафоса», «Галатасарая» и «Ювентуса». Всех можно побеждать: «Монако» имеет либо более сильный состав, либо лучше поставленный футбол. Дома можно удивлять и «Тоттенхэм» с «Ман Сити». Это не прямо-таки легкий календарь, но абсолютно рабочий. Для финиша в топ-8 достаточно набрать 16-17 очков. Если «Монако» возьмет «свое», это уже 12-15. Он как минимум будет близок.

Реал выиграет этап лиги, кф. 11

О причинах побед «Реала» написал выше. Сейчас давайте о другом. Например, о том, что для выигрыша этапа нужно победить в 7 матчах из 8. Способных на это команд прямо сейчас откровенно немного. Обновленный «Ман Сити» точно будет терять очки. «Арсенал» коллекционировал ничьи в прошлом сезоне, поэтому на него поставить сложно. У «ПСЖ» слишком тяжелый календарь. «Бавария» где-то просто не дотянет. У «Ливерпуля» 2 турнира, короткая скамейка в атаке и несколько тяжелых выездов. Осталась только «Барселона», которая сыграет против «Ньюкасла», «ПСЖ» и «Челси», поэтому потерь не избежать. А это и все, все остальные по котировкам имеют меньшие шансы, чем «Реал». У мадридцев, вероятно, будет очевидная потеря в Ливерпуле, но остальные поединки – потенциально победные. «Олимпиакос» и «Кайрат» в календаре – вообще смех. Первое место на этапе лиги ничего не гарантирует, но «Реал» имеет отличные шансы его занять.

По теме:
«Показал очень интересную игру». Французский журналист расхвалил Забарного
Челси внес официальные изменения в заявку на Лигу чемпионов
Ливерпуль без потерь. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после 4-го тура
статьи эксклюзив Лига чемпионов Наполи Галатасарай Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Брюгге Челси Арсенал Лондон Монако Айнтрахт Франкфурт
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Футбол | 15 сентября 2025, 15:25 12
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре

Илья продемонстрировал феноменальную скорость

Роналду в УПЛ? Усик устроил интересный перформанс, вспомнив Полесье
Футбол | 16 сентября 2025, 13:14 0
Роналду в УПЛ? Усик устроил интересный перформанс, вспомнив Полесье
Роналду в УПЛ? Усик устроил интересный перформанс, вспомнив Полесье

Александр принял участие в футбольном матче звезд

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Другие виды | 15.09.2025, 18:55
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Battersea
Реал и Бавария
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Перший Серед Рівних
Ну з таким календарем "супер-найкращий-в світі і історії мегаклуб" ПСЖ має шанси навіть в 24 не попасти.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
прочитавши заголовок відразу видно шо писала Ася.
Далі читати - даремно гаяти час...
Ответить
-1
First Capital
Сборная Харькова 5:0 Сборная Киева
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
15.09.2025, 01:54
Бокс
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем