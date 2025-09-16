Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»

Бывший полузащитник Волыни Дмитрий Задерецкий рассказал о периоде игры в луцком клубе во времена Виталия Кварцяного. Футболист признался, что было невероятно тяжело.

– Был ли Кварцяный тем тренером, от которого вы «получали на орехи» больше своей карьеры?

– Да. Виталий Владимирович всегда кричал и нагнетал. Возможно, где-то и неправильно, потому что я по жизни все близко беру к сердцу. Однако он постоянно держал всех в напряжении и кулаке.

– Что жесточайшее вы слышали от Кварцяного?

– Ой, да я даже не знаю. Бывало, что Виталий Владимирович настолько нравственно...

У него никогда такого не было, чтобы он рассказывал в раздевалке одно и то же. Каждый день – новый подбор слов и все остальное. Бывало, что ничего не хотелось. Плакал, звонил по телефону и говорил: «Не хочу я этого футбола». Было и такое, – сказал футболист.

Задерецкий выступал под руководством Кварцяного в Волыни с 2013 по 2017 года с перерывом на аренду в Десну в сезоне 2015/16 и сыграл 48 матчей.