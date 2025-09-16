Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник киевского Динамо возглавил гонку бомбардиров в Италии
Италия
16 сентября 2025, 10:39 | Обновлено 16 сентября 2025, 11:27
1029
1

Воспитанник киевского Динамо возглавил гонку бомбардиров в Италии

Богдан Попов записал на свой счет четыре результативных удара за три матча в Серии B

16 сентября 2025, 10:39 | Обновлено 16 сентября 2025, 11:27
1029
1
Воспитанник киевского Динамо возглавил гонку бомбардиров в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч третьего тура итальянской Серии В, в котором встретились «Эмполи» и «Специя». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Единственный гол в составе хозяев забил украинский форвард, воспитанник киевского «Динамо» Богдан Попов. 18-летний футболист записал на свой счет четыре результативных удара за первые три тура в Италии и возглавил гонку бомбардиров в Серии В.

Попов ранее находился в структуре «Динамо», где играл за команду U-17. Форвард покинул Украину в 2022 году из-за войны, после чего выступал за польский «Забже».

В октябре 2023 года украинец перебрался в чемпионат Италии – сначала играл за «Эмполи» U-17, а потом был переведен в первую команду.

После трех туров «Эмполи» набрал четыре балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Модены» – составляет всего три очка. 21 сентября команда сыграет на выезде против «Пескары», где Попов получит шанс оторваться от своих преследователей в гонке бомбардиров.

Рейтинг бомбардиров итальянской Серии В:

По теме:
Коуч Эмполи дал совет Попову: «Ему еще нужно прогрессировать»
Та же песня. Нападающий Ромы попал в лазарет перед римским дерби
Стала известна оценка Малиновского за матч с Комо
чемпионат Италии по футболу Серия B Эмполи Специя лучший бомбардир Богдан Попов
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Волейбол | 15 сентября 2025, 11:22 6
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир

Состоялся очередной матч мирового первенства по волейболу

Жирона отреагировала на гол Ваната в первом матче за испанскую команду
Футбол | 16 сентября 2025, 10:23 1
Жирона отреагировала на гол Ваната в первом матче за испанскую команду
Жирона отреагировала на гол Ваната в первом матче за испанскую команду

Форвард сборной Украины помог каталонскому клубу сыграть вничью в матче четвертого тура Ла Лиги

Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер для сборной? Однозначно – Маркевич»
Футбол | 16.09.2025, 09:11
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер для сборной? Однозначно – Маркевич»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тренер для сборной? Однозначно – Маркевич»
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16.09.2025, 09:00
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
Его за взрослую сборную заиграли уже?
Ответить
0
Популярные новости
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 28
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 2
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 22
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем