Воспитанник киевского Динамо возглавил гонку бомбардиров в Италии

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч третьего тура итальянской Серии В, в котором встретились «Эмполи» и «Специя». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Единственный гол в составе хозяев забил украинский форвард, воспитанник киевского «Динамо» Богдан Попов. 18-летний футболист записал на свой счет четыре результативных удара за первые три тура в Италии и возглавил гонку бомбардиров в Серии В.

Попов ранее находился в структуре «Динамо», где играл за команду U-17. Форвард покинул Украину в 2022 году из-за войны, после чего выступал за польский «Забже».

В октябре 2023 года украинец перебрался в чемпионат Италии – сначала играл за «Эмполи» U-17, а потом был переведен в первую команду.

После трех туров «Эмполи» набрал четыре балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Модены» – составляет всего три очка. 21 сентября команда сыграет на выезде против «Пескары», где Попов получит шанс оторваться от своих преследователей в гонке бомбардиров.

Рейтинг бомбардиров итальянской Серии В: