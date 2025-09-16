Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
16 сентября 2025, 10:17 | Обновлено 16 сентября 2025, 10:18
Украина U-21 определилась с ареной для домашнего матча отбора Евро 2027

«Сине-желтые» примут Венгрию U-21 в Словении

Украина U-21 определилась с ареной для домашнего матча отбора Евро 2027
УАФ

10 октября сборная Украины U-21 во втором туре отбора к чемпионату Европы 2027 сыграет против сверстников из Венгрии.

«Сине-желтая» команда станет номинальным хозяином матча. Принимать соперников Украина будет на стадионе «Фазанерия» в словенском городе Мурска Собота.

Согласно предоставленной информации, эта арена способна вместить на трибунах 4 500 зрителей.

Поединок между Украиной и Венгрией начнется в 18:00.

Напомним, что в первом туре квалификации сборная Украины U-21 уверенно разобралась с Литвой – 4:0.

чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Венгрии по футболу U-21
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
