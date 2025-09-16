Украина U-21 определилась с ареной для домашнего матча отбора Евро 2027
«Сине-желтые» примут Венгрию U-21 в Словении
10 октября сборная Украины U-21 во втором туре отбора к чемпионату Европы 2027 сыграет против сверстников из Венгрии.
«Сине-желтая» команда станет номинальным хозяином матча. Принимать соперников Украина будет на стадионе «Фазанерия» в словенском городе Мурска Собота.
Согласно предоставленной информации, эта арена способна вместить на трибунах 4 500 зрителей.
Поединок между Украиной и Венгрией начнется в 18:00.
Напомним, что в первом туре квалификации сборная Украины U-21 уверенно разобралась с Литвой – 4:0.
