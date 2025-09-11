Турнирные таблицы Евро-2027 U-21: Украина лидирует. Далее пауза на месяц

9 сентября состоялись матчи отборочного турнира Евро-2027 U-21 в группе Н, где выступает молодежная сборная Украины.

В обоих матчах (Литва – Венгрия, Турция – Хорватия) зафиксированы ничьи с одинаковым счетом (1:1).

Ранее сборная Украины U-21 разгромила на выезде сверстников из Литвы (4:0), благодаря чему лидирует в группе.

Турнирное положение: Украина (3 очка), Хорватия, Турция, Венгрия, Литва (по 1).

В финальной части Евро-2027 U-21 выступят 16 команд: Албания, Сербия и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора: 9 победителей групп, лучшая команда среди занявших вторые места и 4 победителя плей-офф, в котором сыграют 8 команд, занявших вторые места.

Окна для матчей группового этапа квалификации. 2025 год: 17–25 марта, 2–10 июня, 1–9 сентября, 6–14 октября, 10–18 ноября. 2026 год: 23–31 марта, 21 сентября – 6 октября. Плей-офф: 9–17 ноября 2026 года.

Евро-2027 U-21 пройдет на 4 стадионах Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан, Рогожина) и 4 аренах Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац, Заечар). Матч-открытие пройдет в Сербии, финал – в Албании. По итогам Евро-2027 U-21 определятся участники Олимпиады-2028 от зоны УЕФА.

Квалификация Евро-2027 U-21

Группа Н. Календарь и результаты матчей:

05.09.2025. Литва – Украина – 0:4

– 0:4 09.09.2025. Литва – Венгрия – 1:1

09.09.2025. Турция – Хорватия – 1:1

10.10.2025. Украина – Венгрия

10.10.2025. Турция – Литва

14.10.2025. Хорватия – Украина

14.10.2025. Венгрия – Турция

13.11.2025. Хорватия – Литва

14.11.2025. Турция – Украина

18.11.2025. Литва – Турция

18.11.2025. Венгрия – Хорватия

27.03.2026. Украина – Литва

31.03.2026. Венгрия – Украина

31.03.2026. Хорватия – Турция

26.09.2026. Украина – Турция

26.09.2026. Хорватия – Венгрия

01.10.2026. Венгрия – Литва

02.10.2026. Украина – Хорватия

06.10.2026. Турция – Венгрия

06.10.2026. Литва – Хорватия

