Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турнирные таблицы Евро-2027 U-21: Украина лидирует. Далее пауза на месяц
Евро U21
Литва U21
09.09.2025 19:00 – FT 1 : 1
Венгрия U21
Молодежные турниры
11 сентября 2025, 04:23
83
0

Турнирные таблицы Евро-2027 U-21: Украина лидирует. Далее пауза на месяц

Ничьи были зафиксированы в матчах Литва – Венгрия, Турция – Хорватия

11 сентября 2025, 04:23 | Обновлено 11 сентября 2025, 04:36
83
0
Турнирные таблицы Евро-2027 U-21: Украина лидирует. Далее пауза на месяц
УАФ

9 сентября состоялись матчи отборочного турнира Евро-2027 U-21 в группе Н, где выступает молодежная сборная Украины.

В обоих матчах (Литва – Венгрия, Турция – Хорватия) зафиксированы ничьи с одинаковым счетом (1:1).

Ранее сборная Украины U-21 разгромила на выезде сверстников из Литвы (4:0), благодаря чему лидирует в группе.

Турнирное положение: Украина (3 очка), Хорватия, Турция, Венгрия, Литва (по 1).

В финальной части Евро-2027 U-21 выступят 16 команд: Албания, Сербия и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора: 9 победителей групп, лучшая команда среди занявших вторые места и 4 победителя плей-офф, в котором сыграют 8 команд, занявших вторые места.

Окна для матчей группового этапа квалификации. 2025 год: 17–25 марта, 2–10 июня, 1–9 сентября, 6–14 октября, 10–18 ноября. 2026 год: 23–31 марта, 21 сентября – 6 октября. Плей-офф: 9–17 ноября 2026 года.

Евро-2027 U-21 пройдет на 4 стадионах Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан, Рогожина) и 4 аренах Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац, Заечар). Матч-открытие пройдет в Сербии, финал – в Албании. По итогам Евро-2027 U-21 определятся участники Олимпиады-2028 от зоны УЕФА.

Квалификация Евро-2027 U-21

Группа Н. Календарь и результаты матчей:

  • 05.09.2025. Литва – Украина – 0:4
  • 09.09.2025. Литва – Венгрия – 1:1
  • 09.09.2025. Турция – Хорватия – 1:1
  • 10.10.2025. Украина – Венгрия
  • 10.10.2025. Турция – Литва
  • 14.10.2025. Хорватия – Украина
  • 14.10.2025. Венгрия – Турция
  • 13.11.2025. Хорватия – Литва
  • 14.11.2025. Турция – Украина
  • 18.11.2025. Литва – Турция
  • 18.11.2025. Венгрия – Хорватия
  • 27.03.2026. Украина – Литва
  • 31.03.2026. Венгрия – Украина
  • 31.03.2026. Хорватия – Турция
  • 26.09.2026. Украина – Турция
  • 26.09.2026. Хорватия – Венгрия
  • 01.10.2026. Венгрия – Литва
  • 02.10.2026. Украина – Хорватия
  • 06.10.2026. Турция – Венгрия
  • 06.10.2026. Литва – Хорватия

Результаты всех матчей 8–9 сентября 2025

Турнірні таблиці

ФОТО. Сборная Украины U-21 выиграла спарринг у польского клуба Варта Серадз
Забили 4 гола. Сборная Украины U-21 сыграла матч в Польше
14 футболистов молодежки U-21 дебютировали в главной сборной при Реброве
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Турции по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
