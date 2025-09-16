ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец, выигравший ЧМ 2010, нашел новый клуб

37-летний испанский футболист Хуан Мата официально определился с клубом, где он продолжит официальную карьеру. Полузащитник решил не покидать Австралию после последнего опыта, поэтому Хуан перешел в «Мельбурн Виктори».

Ветеран перешел в новый клуб на правах свободного агента. Информация о подписанном контракте Хуана отсутствует.

Выступать за «Мельбурн Виктори» испанец под 64-м номером.

«Я в восторге от того, что перееду в Мельбурн и стану частью одного из самых авторитетных клубов лиги, играя перед невероятными болельщиками и членами клуба.

Меня переполняет мотивация помочь этой команде завоевывать трофеи и работать вместе с клубом в рамках долгосрочного плана укрепления футбола в стране», – сказал Мата.

В течение последнего сезона Хуан представлял цвета другого австралийского клуба – «Вестерн Сидней». За команду испанец отыграл 23 матча, в которых забил один мяч и отдал три ассиста.