ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец, выигравший ЧМ 2010, нашел новый клуб
Хуан Мата будет играть в новом сезоне за «Мельбурн Виктори»
37-летний испанский футболист Хуан Мата официально определился с клубом, где он продолжит официальную карьеру. Полузащитник решил не покидать Австралию после последнего опыта, поэтому Хуан перешел в «Мельбурн Виктори».
Ветеран перешел в новый клуб на правах свободного агента. Информация о подписанном контракте Хуана отсутствует.
Выступать за «Мельбурн Виктори» испанец под 64-м номером.
«Я в восторге от того, что перееду в Мельбурн и стану частью одного из самых авторитетных клубов лиги, играя перед невероятными болельщиками и членами клуба.
Меня переполняет мотивация помочь этой команде завоевывать трофеи и работать вместе с клубом в рамках долгосрочного плана укрепления футбола в стране», – сказал Мата.
В течение последнего сезона Хуан представлял цвета другого австралийского клуба – «Вестерн Сидней». За команду испанец отыграл 23 матча, в которых забил один мяч и отдал три ассиста.
