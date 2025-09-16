Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец, выигравший ЧМ 2010, нашел новый клуб
Другие новости
16 сентября 2025, 09:43 | Обновлено 16 сентября 2025, 09:52
205
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец, выигравший ЧМ 2010, нашел новый клуб

Хуан Мата будет играть в новом сезоне за «Мельбурн Виктори»

16 сентября 2025, 09:43 | Обновлено 16 сентября 2025, 09:52
205
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец, выигравший ЧМ 2010, нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мата

37-летний испанский футболист Хуан Мата официально определился с клубом, где он продолжит официальную карьеру. Полузащитник решил не покидать Австралию после последнего опыта, поэтому Хуан перешел в «Мельбурн Виктори».

Ветеран перешел в новый клуб на правах свободного агента. Информация о подписанном контракте Хуана отсутствует.

Выступать за «Мельбурн Виктори» испанец под 64-м номером.

«Я в восторге от того, что перееду в Мельбурн и стану частью одного из самых авторитетных клубов лиги, играя перед невероятными болельщиками и членами клуба.

Меня переполняет мотивация помочь этой команде завоевывать трофеи и работать вместе с клубом в рамках долгосрочного плана укрепления футбола в стране», – сказал Мата.

В течение последнего сезона Хуан представлял цвета другого австралийского клуба – «Вестерн Сидней». За команду испанец отыграл 23 матча, в которых забил один мяч и отдал три ассиста.

По теме:
Шаблий признался, с кем говорил Ванат перед трансфером в Жирону
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Агент: «Как только Ванат это сделал, Динамо решило его отпустить»
Хуан Мата Мельбурн Виктори чемпионат Австралии по футболу трансферы Вестерн Сидней
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Другие виды | 15 сентября 2025, 16:51 16
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м

В Токио шведский спортсмен установил 14-е мировое достижение

Матч Усика за легенд, мировой рекорд Дюплантиса, будущее Довбика
Футбол | 16 сентября 2025, 09:12 0
Матч Усика за легенд, мировой рекорд Дюплантиса, будущее Довбика
Матч Усика за легенд, мировой рекорд Дюплантиса, будущее Довбика

Главные новости за 15 сентября на Sport.ua

Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Футбол | 16.09.2025, 00:17
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Футбол | 15.09.2025, 15:47
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16.09.2025, 09:07
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 2
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10
Бокс
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 28
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем