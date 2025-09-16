Федецкий назвал тренера, который должен сменить Реброва в сборной Украины

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, кто должен заменить Сергея Реброва во главе национальной команды.

– Артем, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– Вы задали вопрос не по адресу. Для решения этих вопросов руководство УАФ. Да, у меня есть свое мнение, но я его оставлю при себе.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите здесь?

– Однозначно, это Мирон Маркевич, – сказал Артем.

