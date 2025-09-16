Федецкий назвал тренера, который должен сменить Реброва в сборной Украины
Артем хочет видеть во главе сборной Украины Мирона Маркевича
Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, кто должен заменить Сергея Реброва во главе национальной команды.
– Артем, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?
– Вы задали вопрос не по адресу. Для решения этих вопросов руководство УАФ. Да, у меня есть свое мнение, но я его оставлю при себе.
– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите здесь?
– Однозначно, это Мирон Маркевич, – сказал Артем.
