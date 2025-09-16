Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Федецкий назвал тренера, который должен сменить Реброва в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
16 сентября 2025, 10:02 |
Федецкий назвал тренера, который должен сменить Реброва в сборной Украины

Артем хочет видеть во главе сборной Украины Мирона Маркевича

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, кто должен заменить Сергея Реброва во главе национальной команды.

– Артем, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– Вы задали вопрос не по адресу. Для решения этих вопросов руководство УАФ. Да, у меня есть свое мнение, но я его оставлю при себе.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите здесь?

– Однозначно, это Мирон Маркевич, – сказал Артем.

Ранее Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном

По теме:
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич оценил перспективы Забарного в ПСЖ, дав совет игроку
ФОТО. Футболист сборной Украины подарил своей возлюбленной BMW
Артем Федецкий Мирон Маркевич Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Alex86 1
Не должен, а может. Писаки.
Prokop_Andriy
Маркевич вже не в тому віці щоб брати на себе таку відповідальність
Перець
Мирону хоч розірвись тут Карпати  , там в збірну 
