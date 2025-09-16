Томас ФРАНК: «Мы хотим пройти как можно дальше»

Датский тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «Вильярреалом»:

После всех этих лет работы в качестве тренера, что для вас лично значит руководить своей первой игрой в Лиге чемпионов?

«Это большое событие, я с нетерпением жду его. Я знаю, что это будет особенный момент, когда зазвучит гимн Лиги чемпионов. Сейчас идет подготовка, камер больше, чем обычно, но все идет как обычно. Но когда мы завтра выйдем на поле, это будет особенный момент».

Эта группа игроков знает, как побеждать в Европе. Считаете ли вы, что у вас есть команда, которая может пройти весь путь в этом турнире?

«Я считаю, что у меня фантастический состав, и мы хотим пройти как можно дальше. Если вы участвуете в каком-либо турнире, то в конечном итоге вы хотите его выиграть. Самое главное – это играть по одной игре за раз. Завтра у нас матч против «Вильярреала», очень хорошей команды, которая произвела на меня большое впечатление, когда я ее изучал, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы хорошо начать».

Это важный момент для вас в Лиге чемпионов – что вы знаете о «Вильярреале»?

«Я очень уважаю Марселино, он проделал отличную работу. Видно, что его команда хорошо структурирована, хорошо организована, судя по тому, как они играют – они любят как можно дольше удерживать мяч. Я впечатлен тем, что видел. Это будет хороший вызов».

Вам нравится новый формат Лиги чемпионов?

«Я человек, открытый для всего нового. В прошлом сезоне я наблюдал за ним со стороны, теперь мне нужно попробовать и прожить его. Пока что мне кажется, что он интересный, независимо от формата. Завтра будет матч Лиги чемпионов, мы с нетерпением ждем его и сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть».

Есть ли у вас представление о том, сколько очков может понадобиться, чтобы пройти дальше?

«Я не сосредоточен на этом, я сосредоточен на одном – посмотрим, сможем ли мы завтра обыграть «Вильярреал». Это самое важное. После этого мы сыграем с «Брайтоном» – по одному матчу за раз».

Расскажите нам о вашем пути от Гриффин-парка до вершин вашей профессии...

«Конечно, завтра нас ждет фантастическая возможность и опыт. Во многом, как вы сказали, мы играли в Брентфорде в Чемпионшипе на Гриффин Парк, небольшом компактном стадионе, а завтра мы играем на одном из лучших стадионов в мире, возможно, лучшем, перед нашими фантастическими болельщиками, в европейский вечер, вы знаете, что они будут абсолютно в восторге, так что это будет особенный момент, я с нетерпением жду первых двух минут и гимна Лиги чемпионов, а потом сосредоточусь на игре».

Есть ли у вас ранние воспоминания о Кубке Европы или Лиге чемпионов?

«Конечно, я помню 1992 год, Барселона против Сампдории, играл Майкл Лаудруп, а Рональд Коман забил фантастический штрафной. Было несколько выдающихся матчей – мы все помним триумф Манчестер Юнайтед в 1999 году, сумасшедшую победу над Баварией Мюнхен, Ливерпуль – Милан 3:3, так много воспоминаний, так много великих матчей».

Новости о команде... Насколько близок Доминик Соланке? Мы не видели его на тренировке. А также Рандаль Коло Муани, сколько времени он сможет играть, если он вам понадобится?

«Доминик делает шаги в правильном направлении, это позитивно, но он не готов выйти на поле завтра. Рандаль готов. Сколько минут? Знаете, они всегда могут играть больше минут, чем мы думаем. Если нам понадобится, он сможет сыграть 90 минут, но главное – чтобы он играл с той интенсивностью и на том уровне, которые нам нужны. Он готов и завтра выйдет на поле, и это главное».

В этом сезоне мы видели немало тактических планов для конкретных соперников – как вы это делаете, когда между матчами так мало времени, иногда всего 24 часа на подготовку?

«Хороший вопрос! Главное – это наличие руководящих принципов, например, в том, как мы хотим защищаться. Всем относительно ясно, что мы хотим играть с высоким прессингом, это не секрет, но это может потребовать небольших корректировок в зависимости от соперника, небольших изменений в среднем прессинге, низком прессинге, но у нас есть руководящие принципы, которые, надеюсь, помогут игрокам. То же самое касается и атакующей стороны игры: как мы хотим прорываться, как мы хотим строить игру, в зависимости от соперника, который может прессинговать по-разному, тогда нам, возможно, придется немного скорректировать нашу игру, если мы окажемся в ситуации 4-1, 4-2, какие решения мы пытаемся найти. Затем мы пытаемся донести это до игроков с помощью видео, 11 на 11, разными способами. Я твердо верю в то, что мы можем донести нужные детали в нужном объеме времени, потому что я не верю в то, что нужно проводить два часа на поле или проводить часовое собрание, так что вопрос в том, как мы можем достичь этого баланса? Затем, они являются топ-игроками, поэтому мы даем им рекомендации, а они принимают решения на поле – они очень хороши в этом».

Матч между «Тоттенхэмом» и «Вильярреалом» состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

