Сестры Колб проиграли в первом раунде турнира WTA 125 в Португалии
Марина и Надежда в двух сетах уступили тандему Брукс / Тихонова
Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб завершили выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.
В первом раунде украинки в двух сетах проиграли второму сеяному тандему Мэдди Брукс (Великобритания) / Анастасия Тихонова за 1 час и 41 минуту.
WTA 125 Калдаш-да-Раинья. Пары. Хард, 1/8 финала
Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Мэдди Брукс (Великобритания) / Анастасия Тихонова [2] – 5:7, 6:7 (5:7)
Сестры Колб проиграли третий матч подряд. В последний раз они побеждали 4 сентября на старте 75-тысячника в Венне.
Украину в Калдаш-да-Раинье будут представлять Дарья Снигур и Мария Ноздрачева, который выступают в одиночном разряде. Снигур 15 числа преодолела первый раунд, а Мария стартует во вторник.
