Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
16 сентября 2025, 00:23 |
12
0

Сестры Колб проиграли в первом раунде турнира WTA 125 в Португалии

Марина и Надежда в двух сетах уступили тандему Брукс / Тихонова

Сестры Колб проиграли в первом раунде турнира WTA 125 в Португалии
Instagram. Сестры Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб завершили выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

В первом раунде украинки в двух сетах проиграли второму сеяному тандему Мэдди Брукс (Великобритания) / Анастасия Тихонова за 1 час и 41 минуту.

WTA 125 Калдаш-да-Раинья. Пары. Хард, 1/8 финала

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Мэдди Брукс (Великобритания) / Анастасия Тихонова [2] – 5:7, 6:7 (5:7)

Сестры Колб проиграли третий матч подряд. В последний раз они побеждали 4 сентября на старте 75-тысячника в Венне.

Украину в Калдаш-да-Раинье будут представлять Дарья Снигур и Мария Ноздрачева, который выступают в одиночном разряде. Снигур 15 числа преодолела первый раунд, а Мария стартует во вторник.

По теме:
Бывшая первая ракетка в Португалии провела и выиграла первый матч за год
Снигур на турнире WTA 125 в Португалии одержала первую победу за 1.5 месяца
Дарья Снигур – Жули Белгравер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анастасия Тихонова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
