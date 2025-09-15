Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Бенфика – Карабах
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 22:09 |
65
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Бенфика – Карабах

Поединок состоится 16 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

15 сентября 2025, 22:09 |
65
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Бенфика – Карабах
Коллаж Sport.ua

16 сентября лиссабонскую Бенфика в первом туре Лиги чемпионов 2025/26 сыграет против азербайджанского Карабаха.

Встреча состоится на стадионе Эштадиу да Луж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет бельгийский рефери Эрик Ламбрехтс.

В составе орлов выступают украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Бенфика – Карабах

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бенфика – Карабах
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Марсель
Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26
ФОТО. Судакова: «От мужа остались только фотографии»
Бенфика Карабах Агдам Анатолий Трубин Георгий Судаков где смотреть Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Футбол | 15 сентября 2025, 15:47 35
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»

Вряд ли стоит лепить «футбольную золушку» из киприотов, выбивших «Динамо». И вот почему…

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15 сентября 2025, 07:05 2
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика

Американец считает себя номером один рейтинга P4P

Малиновский выйдет в основе на матч Дженоа против Комо в Серии A
Футбол | 15.09.2025, 21:14
Малиновский выйдет в основе на матч Дженоа против Комо в Серии A
Малиновский выйдет в основе на матч Дженоа против Комо в Серии A
Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ
Футбол | 15.09.2025, 00:09
Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ
Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Футбол | 15.09.2025, 08:23
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем