Поединок состоится 16 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
16 сентября лиссабонскую Бенфика в первом туре Лиги чемпионов 2025/26 сыграет против азербайджанского Карабаха.
Встреча состоится на стадионе Эштадиу да Луж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего поединка будет бельгийский рефери Эрик Ламбрехтс.
В составе орлов выступают украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Бенфика – Карабах
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
