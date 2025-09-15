16 сентября лиссабонскую Бенфика в первом туре Лиги чемпионов 2025/26 сыграет против азербайджанского Карабаха.

Встреча состоится на стадионе Эштадиу да Луж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет бельгийский рефери Эрик Ламбрехтс.

В составе орлов выступают украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2025/26 Бенфика – Карабах

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.