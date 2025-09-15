Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВЕРНИДУБ: «Зачем все это пишут? Я с ним трижды разговаривал. Шутка»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:00
841
1

ВЕРНИДУБ: «Зачем все это пишут? Я с ним трижды разговаривал. Шутка»

Экс-наставник Зари и Кривбасса пока что остается без работы

ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Бывший главный тренер луганской Зари и криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб отреагировал на слухи, что ему предлагают возглавить львовские Карпаты и национальную сборную Молдовы:

«Предлагали ли возглавить сборную Молдовы? Нет. Это – неправда. Точно так же ложь и то, что пишут про сборную Украины и львовские Карпаты. Да я трижды разговаривал с Владимиром Маткивским, президентом клуба.

Шучу. Я не то что с ним не встречался, я даже в лицо не видел этого человека. Никаких встреч не было и не могло быть. Ну как я буду разговаривать с Маткивским, когда у команды есть главный тренер (Владислав Лупашко)? Я в жизни такого не буду делать! Пишут всякую ложь, что же меня так не любят все [журналисты]? Сижу же себе тихонько, никого не трогаю…

Я не знаю, зачем ваши коллеги всё это пишут. Наверное, чтобы просто что-то написать. Если предложение из Молдовы всё же поступит? Нет никакой конкретики, так и говорить пока не о чем. Если бы мне действительно предлагали возглавить сборную Молдовы, я бы вам искренне ответил, поверьте. Если что-то будет действительно интересное, можно будет разговаривать, а так…»

Карпаты Львов Юрий Вернидуб сборная Молдовы по футболу назначение тренера инсайд Владимир Маткивский
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
Світлана Яремчук
Львів гуде -як вуликє Про Вернидуба всі хорошої і позитивної думки. Зробить з команди цукерочку.
