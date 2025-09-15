ВЕРНИДУБ: «Зачем все это пишут? Я с ним трижды разговаривал. Шутка»

Бывший главный тренер луганской Зари и криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб отреагировал на слухи, что ему предлагают возглавить львовские Карпаты и национальную сборную Молдовы:

«Предлагали ли возглавить сборную Молдовы? Нет. Это – неправда. Точно так же ложь и то, что пишут про сборную Украины и львовские Карпаты. Да я трижды разговаривал с Владимиром Маткивским, президентом клуба.

Шучу. Я не то что с ним не встречался, я даже в лицо не видел этого человека. Никаких встреч не было и не могло быть. Ну как я буду разговаривать с Маткивским, когда у команды есть главный тренер (Владислав Лупашко)? Я в жизни такого не буду делать! Пишут всякую ложь, что же меня так не любят все [журналисты]? Сижу же себе тихонько, никого не трогаю…

Я не знаю, зачем ваши коллеги всё это пишут. Наверное, чтобы просто что-то написать. Если предложение из Молдовы всё же поступит? Нет никакой конкретики, так и говорить пока не о чем. Если бы мне действительно предлагали возглавить сборную Молдовы, я бы вам искренне ответил, поверьте. Если что-то будет действительно интересное, можно будет разговаривать, а так…»