Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?

Владелец львовских «Карпат» Владимир Маткивский провел встречу с известным украинским тренером.

По информации журналиста Владимира Крамара, Маткивский встретился с экс-тренером «Зари», солигорского «Шахтера», «Шерифа» и «Кривбасса» Юрием Вернидубом. Вероятно, речь шла о возможном трудоустройстве Вернидуба в клубе вместо Владислава Лупашко.

Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал игру «Карпат» в сезоне УПЛ 2025/26. У «львов» только три очка за четыре стартовых тура УПЛ.