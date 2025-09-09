Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 00:40 |
227
0

Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?

Владелец львовских «Карпат» Владимир Матковский встретился с Юрием Вернидубом

09 сентября 2025, 00:40 |
227
0
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Владелец львовских «Карпат» Владимир Маткивский провел встречу с известным украинским тренером.

По информации журналиста Владимира Крамара, Маткивский встретился с экс-тренером «Зари», солигорского «Шахтера», «Шерифа» и «Кривбасса» Юрием Вернидубом. Вероятно, речь шла о возможном трудоустройстве Вернидуба в клубе вместо Владислава Лупашко.

Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал игру «Карпат» в сезоне УПЛ 2025/26. У «львов» только три очка за четыре стартовых тура УПЛ.

По теме:
Ротань отреагировал на скандального новичка Динамо, репостившего пропаганду
Экс-защитник Динамо и Шахтера: «Он – легенда мирового футбола, Халк»
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Владимир Маткивский Владимир Крамар
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08 сентября 2025, 06:15 27
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии

Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08 сентября 2025, 14:48 26
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем

Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба

РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Футбол | 08.09.2025, 16:59
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 08.09.2025, 23:46
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
08.09.2025, 20:17 23
Футбол
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 8
Футбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
07.09.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем