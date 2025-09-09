Украина. Премьер лига09 сентября 2025, 00:40 |
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Владелец львовских «Карпат» Владимир Матковский встретился с Юрием Вернидубом
Владелец львовских «Карпат» Владимир Маткивский провел встречу с известным украинским тренером.
По информации журналиста Владимира Крамара, Маткивский встретился с экс-тренером «Зари», солигорского «Шахтера», «Шерифа» и «Кривбасса» Юрием Вернидубом. Вероятно, речь шла о возможном трудоустройстве Вернидуба в клубе вместо Владислава Лупашко.
Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал игру «Карпат» в сезоне УПЛ 2025/26. У «львов» только три очка за четыре стартовых тура УПЛ.
