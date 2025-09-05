Вернидуб объяснил, почему Карпаты провально начали новый сезон УПЛ
У «львов» только три очка за четыре тура
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал игру «Карпат» в сезоне УПЛ 2025/26.
«Здесь все просто. Нужно меньше рассказывать, кто каким номером играет, а больше работать. Но когда результата не видно, то... Взять тот же матч с «Кудровкой», которая поставила на место опытного по меркам Украины соперника, заставив его ошибаться. Единственное, чего не хватило дебютанту УПЛ, чтобы удержать победу, так это опыта, не более того.
Здесь даже нельзя сравнивать финансовые возможности соперников, не говоря уже о подборе исполнителей. Поэтому, почему такие результаты у «Карпат», которые заявляют о претензиях на еврокубки, лучше спросить у тренерского штаба», – сказал Вернидуб.
У «львов» только три очка за четыре стартовых тура УПЛ.
