Юрий ВЕРНИДУБ: «Нужно меньше рассказывать, а больше работать»

Авторитетный тренер разочарован, что у «Динамо» и «Шахтера» не будет конкурентов в нынешнем сезоне

Юрий ВЕРНИДУБ: «Нужно меньше рассказывать, а больше работать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

В минувший уик-энд завершился четвертый тур чемпионата Украины, а уже в пятницу, 5 сентября, национальная сборная Украины проведет свой первый матч в отборочном турнире ЧМ-2026. О последних событиях в украинском футболе в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал авторитетный отечественный наставник Юрий Вернидуб.

– Юрий Николаевич, в чемпионате страны команды провели четыре тура и пошли на двухнедельную паузу. Что скажите о старте в национальном первенстве?
– Ничего нового я пока не вижу (улыбается). Наверху турнирной таблицы пребывают «Динамо» и «Шахтер», что есть пока наиболее справедливым результатом.

– Кто-то сможет составить им конкуренцию, как в прошлом сезоне это сделала «Александрия»?
– Думаю, нет. К сожалению. По крайней мере, сейчас я не вижу таких команд. В нынешнем чемпионате именно «Динамо» и «Шахтер» без посторонней помощи будут решать, кому быть чемпионом, а кому – серебряным призером.

– «Динамо» потеряло Владислава Ваната, а «Шахтер» – Георгия Судакова и Кевина. Это ослабит команды, прежде всего, в еврокубках?
– Трудно сказать. Владислав Ванат последние два сезона становился лучшим бомбардиром чемпионата. Да и «Шахтеру» так сразу, возможно, будет непросто восполнить эти потери. Хотя динамовцы и «горняки», скорее всего, готовились к этому, поскольку на место ушедших уже подписали или подписывают нужных для себя исполнителей. К тому же я не исключаю того, что у киевлян, после ухода Ваната может раскрыться Эдуардо Герреро или Матвей Пономаренко.

ФУ Александрия

– Возвращаясь к «Александрии», вы ожидали такого провала от команды, которая, с учетом межсезонья не может выиграть в 11-ти матчах, проиграв в 10-ти?
– Для того, чтобы побеждать, сначала нужно навести порядок внутри команды. Я не знаю, что там творится, но дисциплины там нет. Куча карточек, удалений. Это не то, чего перед стартом сезона ожидали от серебряного призера прошлого чемпионата. Я понимаю, что после окончания прошлого сезона «Александрию» покинул тренерский штаб и ряд ключевых исполнителей. Но опять же, если нет сыгранности, то должен быть хоть какой-то порядок, характер, а его пока не видно. При всем проблемах иметь четыре поражения в четырех стартовых матчах УПЛ… это чревато последствиями.

– Какими?
– Думаю, что если в ближайшие три тура ничего не поменяется, то «Александрия» будет главным претендентом на вылет. Из такой ямы выбраться будет очень сложно. Если, конечно, в связи с ситуацией в стране, кто-то раньше не снимется с соревнований.

– А из ямы, если она таковой является, сможет выбраться «Полесье»?
– По игрокам у житомирян неплохой подбор исполнителей. Скажу больше, по потенциалу эта команда обязана быть как минимум в тройке призеров. Но почему команда проиграла шесть матчей кряду, мне сказать сложно. Нужно быть внутри коллектива, чтобы понимать ситуацию.

– Но игра у команды Руслана Ротаня порой выглядит неплохо?
– Согласен. Отрезками «Полесье» показывает хороший футбол, но как только они пропускают, что-то становится непонятным, команда начинает рассыпаться. Однако я вижу только картинку и по ней могу делать определенные выводы. Что на самом деле происходит, вопрос к тренерам.

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

– Много чего ожидали от «Карпат», но в четырех турах львовяне добыли лишь три ничьи…
– Здесь все просто. Нужно меньше рассказывать, кто каким номером играет, а больше работать. Но когда результата не видно, то… Взять тот же матч с «Кудровкой», которая поставила на место искушенного по меркам Украины соперника, заставив его ошибаться. Единственное, чего не хватило дебютанту УПЛ, чтобы удержать победу, так это опыта, не более того.

Здесь даже нельзя сравнивать финансовые возможности соперников, не говоря уже о подборе исполнителей. Поэтому, почему, такие результаты у «Карпат», которые заявляют о претензиях на еврокубки, лучше спросить у тренерського штаба.

– То есть, те команды, которые должны были и могли составить конкуренцию грандам, сейчас разочаровывают?
– Для меня именно так это и выглядит. Игра забывается, но результат остается, а его пока у этих коллективов нет.

– Уверен, что вы внимательно следите и за «Кривбассом», который совсем недавно возглавляли. Как вам на данный момент подопечные Патрика ван Леувена?
– Неплохо. И это не потому, что я был главным тренером. Я от всего сердца желаю «Кривбассу» двигаться в выбранном направлении. Да, есть моменты, которые мне не очень нравятся, но то, что у команды есть характер, это видно невооруженным глазом. Три кряду победы достойны уважения.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
