Чемпион мира-2018 в составе Франции неожиданно завершает карьеру
Самуэль Умтити решил повесить бутсы на гвоздь
31-летний защитник сборной Франции Самуэль Умтити решил завершить профессиональную карьеру.
Об этом он сообщил в соцсетях.
«После напряженной карьеры со взлетами и падениями пришло время прощаться».
В последнее время игрока мучили травмы. В 2024 году он перенес операцию на колене, из-за чего не играл почти год. Последним его клубом был французский «Лилль», в котором он сыграл всего несколько матчей.
С 2016 по 2022 год Умтити защищал цвета «Барселоны». Там же в 2020 году он получил травму колена.
В 2018 году в составе сборной Франции стал чемпионом мира.
