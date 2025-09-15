Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чемпион мира-2018 в составе Франции неожиданно завершает карьеру
Испания
Чемпион мира-2018 в составе Франции неожиданно завершает карьеру

Самуэль Умтити решил повесить бутсы на гвоздь

Чемпион мира-2018 в составе Франции неожиданно завершает карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний защитник сборной Франции Самуэль Умтити решил завершить профессиональную карьеру.

Об этом он сообщил в соцсетях.

«После напряженной карьеры со взлетами и падениями пришло время прощаться».

В последнее время игрока мучили травмы. В 2024 году он перенес операцию на колене, из-за чего не играл почти год. Последним его клубом был французский «Лилль», в котором он сыграл всего несколько матчей.

С 2016 по 2022 год Умтити защищал цвета «Барселоны». Там же в 2020 году он получил травму колена.

В 2018 году в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

По теме:
Последняя игра Барселоны вошла в топ крупнейших побед Ла Лиги с 2016/17
В соцсетях похоронили экс-игрока Барселоны. Футболист сообщил, что жив
Ракицкий назвал условие, при котором будет вынужден завершить карьеру
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
