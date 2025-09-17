Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Англия
17 сентября 2025, 08:19 |
11114
8

Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года

Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки

17 сентября 2025, 08:19 |
11114
8
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, украинский вингер точно пропустит этот сезон, но, вероятно, начнет тренироваться не раньше весны. Журналист отметил, что Михаил не будет дисквалифицирован на четыре года, и предположил, что его отстранение сократится до двух лет.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

По теме:
Гарри КЕЙН: «Игровой стиль Баварии мне очень подходит»
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Челси
Лига чемпионов: Бавария – Челси. Прогноз и анонс на матч основного этапа
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси дисквалификация Игорь Цыганык
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(104)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16 сентября 2025, 09:00 2
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время летнего межсезонья

Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Бокс | 17 сентября 2025, 03:22 2
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам

Американец назвал украинцев братьями

Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17.09.2025, 07:02
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Футбол | 16.09.2025, 23:55
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
«Фортуна любит смелых». Тренер Полесья – о предстоящем матче с Шахтером
Футбол | 17.09.2025, 07:30
«Фортуна любит смелых». Тренер Полесья – о предстоящем матче с Шахтером
«Фортуна любит смелых». Тренер Полесья – о предстоящем матче с Шахтером
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Джерело надійне, можна бути впевненим)
Ответить
+4
KIEWADIM
Міша, всьо хйня, давай по новой))
Ответить
+2
GloryUkraine
Джерело припускає. 
Ответить
+2
u6464u
Циган, трепло язикате.
Ответить
+1
Микола Захарченко
Можливо ця історія додасть Мішані " мозгів " і він реабілітує свою кар'єру . Якщо ні , то буде зовсім все сумно .
Ответить
+1
Ron Noiill
Бл, звичайно 4 не пропустить ,бо вже рік в тренажерку ходе. 
Ответить
0
Singularis
Мудрик и не переставал тренироваться 🎮
Ответить
0
AK.228
Ждём на поле… время еще есть 
Ответить
0
Популярные новости
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 2
MMA
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 11
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем