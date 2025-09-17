Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, украинский вингер точно пропустит этот сезон, но, вероятно, начнет тренироваться не раньше весны. Журналист отметил, что Михаил не будет дисквалифицирован на четыре года, и предположил, что его отстранение сократится до двух лет.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
