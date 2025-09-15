Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 18:16 | Обновлено 15 сентября 2025, 18:17
Хаби АЛОНСО: «Я поговорил с ним, он проделал фантастическую работу»

Испансикй тренер дал пресс-конференцию перед матчем с «Марселем»

Реал Мадрид. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед первым матчем основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграют с «Марселем»:

Удаление Хейсена в матче с «Реалом Сосьедад»

«Мы поговорили после матча, и я уже сказал все, что хотел сказать вам на пресс-конференции после матча. Мы оставим это как есть, теперь пора двигаться дальше и сосредоточиться на Лиге чемпионов, которая для нас сейчас очень важна».

Антидопинговые тесты перед тренировкой

«Это вещи, которые не зависят от нас. Это просто протокол Ла Лиги. Сегодня мы должны были пройти тестирование, а потом смогли тренироваться. Мы немного опоздали, вот и все. Мы не принимаем таких решений».

Винисиус

«Я поговорил с ним, он проделал фантастическую работу, несмотря на то, что в субботу мы играли в меньшинстве. Для нападающего это было неидеально, но он пожертвовал собой ради команды. Это была настоящая командная победа. Он выглядит хорошо, у него высокий уровень энергии на завтра».

Карвахаль

«Есть одна вещь, которая не изменилась, и это его соревновательный дух. С тех пор, как он пришел в сезон 2013-14, он обладал этим, и когда он прибыл из Леверкузена, он сыграл важную роль в своем первом сезоне. Он многое нам дал, и в итоге мы выиграли Лигу чемпионов. За эти годы он не сильно изменился, но его личность, зрелость, влияние, которое он имеет как капитан, с его опытом в Мадриде и в национальной сборной, уважение, которое к нему испытывают его товарищи по команде, чувство ответственности, которое он внушает, – все это развивалось, и это то, что я вижу сейчас. Он еще восстанавливался, когда мы были в США, но теперь он достаточно готов, чтобы играть, и можно увидеть, какое положительное влияние он оказывает на всех вокруг. Нам нужны такие лидеры в раздевалке, они очень важны. Карвахаль – один из примеров. Есть и многие другие, и нам нужен этот сильный костяк, чтобы вести за собой остальных».

Фанаты разочарованы судейством?

«Я сказал это после пресс-конференции. Я не хочу, чтобы судейство стало постоянной темой. Мы сосредоточены на завтрашней игре. То, что произошло в игре с «Реалом Сосьедад», было очевидно, и это уже достаточно обсудили. Теперь мы должны смотреть вперед».

Видите ли вы разницу между судейством в Испании и в Европе?

«Я отношусь к этому одинаково спокойно. Я совершенно не беспокоюсь перед завтрашним матчем, как и не беспокоюсь о нашей следующей игре в Ла Лиге в субботу».

Форма Мбаппе

«Я был настроен оптимистично. После клубного чемпионата мира я очень хотел познакомиться с ним и найти с ним общий язык. Тогда ты видишь, какой он игрок, и какое у него любопытство к игре. Он любит учиться и понимать вещи, и когда ему это удается, его индивидуальные качества расцветают. Нам нужен он и коллективные качества группы, которые позволят ему делать свое дело и также влиять на исход матча. Дело не только в Килиане, Винисиусе или Родриго, нам нужна работа всей команды. Нам нужны коллективные качества с мячом и без него, чтобы мы могли помочь им повлиять на исход матча».

Не закончилась ли его карьера в «Реале» слишком рано?

«Я не думал об этом. Это были пять очень насыщенных лет. Мы действительно боролись за победу в Лиге чемпионов. Если бы мы не выиграли, я бы, наверное, не ушел без какого-то осадка, потому что до победы в финале мы три раза доходили до полуфинала. Многие из нас поняли, что для того, чтобы выиграть, нужно по пути потерпеть поражения — иногда довольно серьезные. На пути к «Десятой» нам пришлось проиграть три полуфинала. В следующем году мы не выиграли, но потом наступили годы Зидана, которые были невероятными. Некоторые из ребят здесь были частью этого — это действительно уникальное достижение в истории «Реала» и Лиги чемпионов».

Мбаппе как лидер

«Без сомнения, он лидер. Учитывая его личность, его опыт и влияние, которое он оказывает на других. Он один из лидеров, и когда группа сильна, сплочена, остальные игроки знают, на кого им нужно смотреть, чей пример им следует. Килиан — один из них».

Отчет ФИФА о судействе

«Это не единичный случай. Право защищать наши интересы всегда законно. Когда клуб хочет это сделать, я считаю, что это правильно».

Мбаппе стремится выиграть Лигу чемпионов?

«Мне так не кажется. Мы все хорошо понимаем, что это проект, который находится на ранней стадии. Играя за «Реал», одной из целей всегда является победа в Лиге чемпионов. Я надеюсь, что это произойдет скорее раньше, чем позже, и что мы идем по правильному пути, чтобы достичь этой цели. Килиан является частью этого. Сегодня мы обсудили, что означает Лига чемпионов, но мы не говорили о мае — мы сосредоточены на настоящем».

Давление, связанное с необходимостью выигрывать титулы

«Это факт. Это бесспорно. Это честь, источник мотивации и ответственность, с которой ты живешь и которая помогает тебе развиваться. Когда ты приходишь сюда и надеваешь футболку, или когда ты приходишь в качестве тренера, именно для этого ты здесь. Это привилегия».

Матч между «Реалом» и «Марселем» состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

Ранее «Реал» обнародовал заявку на матч с «Марселем».

Оцените материал
Сообщить об ошибке

