Возвращение суперзвезды. Реал обнародовал заявку на матч с Марселем

Мадридский «Реал» обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов с «Марселем».

Встреча состоится 16 сентября в 22:00 по киевскому времени.

В заявку испанской команды вернулся полузащитник Джуд Беллингем. После клубного чемпионата мира он перенес операцию на плече. Также в ней нашлось место украинскому вратарю Андрею Лунину.

Заявка «Реала» на матч с «Марселем»:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей лунин, Фран Гонсалес

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Дин Хейсен, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, Рауль Асенсио

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Дани Себальос

Нападающие: Винисиус, Килиан Мбаппе, Родриго Гоес, Браим Диас, Франко Мастантуоно, Гонсало Гарсия

Ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал контракт со звездным голкипером.