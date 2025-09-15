Лига чемпионов15 сентября 2025, 16:32 |
525
1
Возвращение суперзвезды. Реал обнародовал заявку на матч с Марселем
В ней нашлось место и украинскому вратарю Андрею Лунину
15 сентября 2025, 16:32 |
525
1
Мадридский «Реал» обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов с «Марселем».
Встреча состоится 16 сентября в 22:00 по киевскому времени.
В заявку испанской команды вернулся полузащитник Джуд Беллингем. После клубного чемпионата мира он перенес операцию на плече. Также в ней нашлось место украинскому вратарю Андрею Лунину.
Заявка «Реала» на матч с «Марселем»:
- Вратари: Тибо Куртуа, Андрей лунин, Фран Гонсалес
- Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Дин Хейсен, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, Рауль Асенсио
- Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Дани Себальос
- Нападающие: Винисиус, Килиан Мбаппе, Родриго Гоес, Браим Диас, Франко Мастантуоно, Гонсало Гарсия
Ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал контракт со звездным голкипером.
Лунін суперзірка, чи Беллінгем, щось не второпаю?
