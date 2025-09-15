Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение суперзвезды. Реал обнародовал заявку на матч с Марселем
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 16:32 |
525
1

Возвращение суперзвезды. Реал обнародовал заявку на матч с Марселем

В ней нашлось место и украинскому вратарю Андрею Лунину

Возвращение суперзвезды. Реал обнародовал заявку на матч с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов с «Марселем».

Встреча состоится 16 сентября в 22:00 по киевскому времени.

В заявку испанской команды вернулся полузащитник Джуд Беллингем. После клубного чемпионата мира он перенес операцию на плече. Также в ней нашлось место украинскому вратарю Андрею Лунину.

Заявка «Реала» на матч с «Марселем»:

  • Вратари: Тибо Куртуа, Андрей лунин, Фран Гонсалес
  • Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Дин Хейсен, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, Рауль Асенсио
  • Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Дани Себальос
  • Нападающие: Винисиус, Килиан Мбаппе, Родриго Гоес, Браим Диас, Франко Мастантуоно, Гонсало Гарсия

Ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал контракт со звездным голкипером.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Ruslan77777
Лунін суперзірка, чи Беллінгем, щось не второпаю?
