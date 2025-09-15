Дарья Снигур – Жули Белгравер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) начнет выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Франции Жули Белгравер (WTA 241). Поединок состоится вторым запуском на корте Full Protein. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Лины Глушко, либо против Кристины Дмитрук.

