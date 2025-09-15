Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Жули Белгравер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 сентября 2025, 13:35 |
211
0

Дарья Снигур – Жули Белгравер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Калдаш-да-Раинье

15 сентября 2025, 13:35 |
211
0
Дарья Снигур – Жули Белгравер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Дарья Снигур

15 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) начнет выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Франции Жули Белгравер (WTA 241). Поединок состоится вторым запуском на корте Full Protein. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Лины Глушко, либо против Кристины Дмитрук.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рейтинг WTA. Личный рекорд Олейниковой. Какие места у Свитолиной и Костюк?
16-летняя украинка получила wild card в основу турнира WTA 125 в Португалии
Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк улучшили позиции по итогам US Open 2025
Жули Белгравер Дарья Снигур смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАРАВАЕВ: «Нас два месяца не было дома из-за сборов, игр и переездов»
Футбол | 15 сентября 2025, 08:56 7
КАРАВАЕВ: «Нас два месяца не было дома из-за сборов, игр и переездов»
КАРАВАЕВ: «Нас два месяца не было дома из-за сборов, игр и переездов»

Александр нашел причины неудачи в матче с «Оболонью»

Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15 сентября 2025, 01:36 0
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером

Соглашение с Тибо Куртуа заключено до 2027 года

Парад сенсаций и первый финал Украины. Как прошел 2 день ЧМ
Другие виды | 14.09.2025, 17:54
Парад сенсаций и первый финал Украины. Как прошел 2 день ЧМ
Парад сенсаций и первый финал Украины. Как прошел 2 день ЧМ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Она ушла с 0:5 в 1-м круге. 216-я ракетка выиграла титул WTA 250 в Бразилии
Теннис | 14.09.2025, 22:49
Она ушла с 0:5 в 1-м круге. 216-я ракетка выиграла титул WTA 250 в Бразилии
Она ушла с 0:5 в 1-м круге. 216-я ракетка выиграла титул WTA 250 в Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 1
Бокс
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 28
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 1
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем