Осталось 8 голов до Ференца Пушкаша. Левандовски забил очередные голы

В матче четвертого тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле победила «Валенсию» со счетом 6:0.

Одним из героев встречи стал Роберт Левандовски, который вышел на замену и забил два гола.

Теперь в активе польского форварда 612 голов, забитых за клубы в течение своей карьеры. По этому показателю он теперь делит 8-е место в истории с Абе Ленстра из Нидерландов.

7-м в рейтинге идет Ференц Пушкаш, в активе которого 620 забитых мячей.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей за клубы

802 – Криштиану Роналду (Португалия)

765 – Лионель Месси (Аргентина)

730 – Йозеф Бицан (Австрия)

693 – Ромарио (Бразилия)

680 – Пеле (Бразилия)

634 – Джимми Джонс (Северная Ирландия)

620 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

612 – Абе Ленстра (Нидерланды)

612 – Роберт Левандовски (Польша)

610 – Герд Мюллер (ФРГ)