Осталось 8 голов до Ференца Пушкаша. Левандовски забил очередные голы
Польский нападающий занимает 8-е место среди лучших бомбардиров клубных соревнований в истории
В матче четвертого тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле победила «Валенсию» со счетом 6:0.
Одним из героев встречи стал Роберт Левандовски, который вышел на замену и забил два гола.
Теперь в активе польского форварда 612 голов, забитых за клубы в течение своей карьеры. По этому показателю он теперь делит 8-е место в истории с Абе Ленстра из Нидерландов.
7-м в рейтинге идет Ференц Пушкаш, в активе которого 620 забитых мячей.
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей за клубы
- 802 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 765 – Лионель Месси (Аргентина)
- 730 – Йозеф Бицан (Австрия)
- 693 – Ромарио (Бразилия)
- 680 – Пеле (Бразилия)
- 634 – Джимми Джонс (Северная Ирландия)
- 620 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 612 – Абе Ленстра (Нидерланды)
- 612 – Роберт Левандовски (Польша)
- 610 – Герд Мюллер (ФРГ)
