  4. Осталось 8 голов до Ференца Пушкаша. Левандовски забил очередные голы
Испания
15 сентября 2025, 13:11 |
Осталось 8 голов до Ференца Пушкаша. Левандовски забил очередные голы

Польский нападающий занимает 8-е место среди лучших бомбардиров клубных соревнований в истории

Осталось 8 голов до Ференца Пушкаша. Левандовски забил очередные голы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче четвертого тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле победила «Валенсию» со счетом 6:0.

Одним из героев встречи стал Роберт Левандовски, который вышел на замену и забил два гола.

Теперь в активе польского форварда 612 голов, забитых за клубы в течение своей карьеры. По этому показателю он теперь делит 8-е место в истории с Абе Ленстра из Нидерландов.

7-м в рейтинге идет Ференц Пушкаш, в активе которого 620 забитых мячей.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей за клубы

  • 802 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 765 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 730 – Йозеф Бицан (Австрия)
  • 693 – Ромарио (Бразилия)
  • 680 – Пеле (Бразилия)
  • 634 – Джимми Джонс (Северная Ирландия)
  • 620 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 612 – Абе Ленстра (Нидерланды)
  • 612 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 610 – Герд Мюллер (ФРГ)
Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Барселона - Валенсия Роберт Левандовски статистика Криштиану Роналду Лионель Месси Ромарио Пеле Ференц Пушкаш Герд Мюллер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
